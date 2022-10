Le marché de Noël de Toulouse de retour sur la place du Capitole le 25 novembre

Le marché de Noël de Toulouse s’installe sur la place du Capitole du 25 novembre au 25 décembre pour le plus grand bonheur des amoureux de fêtes de fin d’année, des enfants, des gourmands et plus largement de tous les visiteurs curieux de découvrir les merveilles qui se cachent cette année dans les chalets.

Une douce odeur de churros et de vin chaud va prochainement envahir la place du Capitole de Toulouse. Signe du retour de l’emblématique marché de Noël qui soufflera cette année sa 23e bougies. Les festivités débuteront le 25 novembre. Et les allées bordées de sapins enneigés entraîneront les visiteurs dans leur univers magique pendant un mois, jusqu’au jour de Noël, le 25 décembre.

La patinoire éphémère s’installera en face des portes de la mairie de Toulouse pendant toute la durée de l’événement. Habitants comme touristes pourront profiter du marché un peu plus tard chaque week-end à l’occasion des nocturnes, durant lesquelles les horaires d’ouverture des chalets s’élargissent.

Bijoux, aligot, vêtements, chocolat…

Pour cette nouvelle édition du marché de Noël à Toulouse, près de 120 exposants seront au rendez-vous sur la place du Capitole. Comme chaque année, le village accueillera des stands de décorations de Noël avec, à la vente, des santons, des lampes en porcelaine ou encore des guirlandes en boules de coton. Pour faire plaisir pendant les fêtes, ou pour se faire plaisir, il sera également possible de craquer pour des bijoux, des vêtements et de multiples objets de décoration, à l’image des bougies aux senteurs hivernales, des photos anciennes, ou des ballons de rugby personnalisés. Les enfants risquent également de tirer la manche de leurs parents face aux peluches bouillottes ou aux jeux en bois.

Plus d’une quarantaine de chalets seront dédiés à l’alimentation. Les visiteurs pourront déguster, au coeur du marché de Noël, un aligot encore fumant, des viandes snackées, des spécialités italiennes, des brochettes de Noël en chocolat, se salir les doigts avec des churros… Ou encore emporter chez soi des pains d’épices, du nougat, des produits à la truffe, du fromage, de la charcuterie ou des fruits confits.