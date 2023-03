Retraites : quel sera le parcours de la manifestation du 15 mars à Toulouse ?

Le parcours de la manifestation du mercredi 15 mars à Toulouse a été dévoilée par les syndicats. Il sera identique à celui de samedi dernier. Le détail.

Le parcours de la manifestation du mercredi 15 mars à Toulouse sera le même que celui de samedi dernier © Héloïse Thépaut

Entre 10 000 et 45 000, selon les chiffes respectifs de la police et de la CGT. Ils étaient nombreux à manifester contre la réforme des retraites ce samedi 11 mars à Toulouse. Porté par le gouvernement, ce projet qui prévoit notamment un report de l’âge légal de départ à 64 ans mobilise depuis plusieurs mois. Et ce n’est pas prêt de se terminer.

En effet, une nouvelle journée de grève et de manifestations contre le projet est prévue ce mercredi 15 mars. Une date qui n’a pas été choisie au hasard puisque ce sera le jour de la commission mixte paritaire lors de laquelle sept députés et sept sénateurs pourraient s’accorder sur un texte définitif de la réforme des retraites.

Le parcours de la manifestation du 15 mars

De nouvelles manifestations sont ainsi programmées dans de nombreuses villes de France. Il y en aura notamment une à Toulouse. La manifestation débutera à 15h ce mercredi. Son parcours vient d’être dévoilé. Ce dernier restera inchangé. Ce sera effectivement le même que le samedi 11 mars et le jeudi 7 mars.

Ainsi, les manifestants ont de nouveau rendez-vous à Saint-Cyprien, au niveau de la sortie de métro à 15h. Ils traverseront ensuite le pont des Catalans et emprunteront le boulevard Lascrosses, puis celui de Strasbourg. La manifestation se terminera en fin d’après-midi à Jean-Jaurès, précisément en haut des allées.

Une autre manifestation en Haute-Garonne

Pour information, un autre rassemblement est organisé ce mercredi 15 mars en Haute-Garonne. Il aura lieu à Saint-Gaudens. Les habitants de la commune et des alentours sont invités à se rassembler sur la place Jean-Jaurès. Le départ sera donné à 15h.