Toulouse : où habitent les plus riches ?

Une récente étude de l’Insee permet de voir où habitent les plus riches à Toulouse. Sans surprise, ils résident surtout dans le quartier de Côte Pavée, mais aussi dans certaines communes proches de la Ville rose.

Les personnes riches habitent surtout dans le quartier Côte Pavée à Toulouse © Bryan Faham – Le JT

Où se concentrent les plus riches à Toulouse ? Une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) permet de le savoir. L’Insee s’est effectivement penché sur le degré de ségrégation spatiale au sein des 53 plus grandes villes de France. Celui-ci évalue la répartition des habitants entre les différents quartiers, en fonction de leurs revenus.

À Toulouse, la ségrégation spatiale n’est pas élevée. La ville fait effectivement partie des plus homogènes, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques. En clair, les personnes aisées et les personnes modestes sont plutôt bien réparties entre les quartiers. Un graphique permet toutefois de voir où les habitants avec des revenus élevés se concentrent le plus.

Les villes proches de Toulouse concentrent aussi des riches

À Toulouse, les plus riches résident surtout dans le quartier de Côte Pavée. Ils sont aussi nombreux à Purpan. Le reste de la ville est plutôt homogène, sauf au Sud-Ouest où se trouvent Empalot et le Mirail. Ces quartiers sont effectivement modestes et le niveau de ségrégation y est élevé. En fait, ce sont surtout les communes limitrophes de Toulouse qui abritent des personnes aisées.

#Toulouse : où se concentrent les plus riches ?

Une étude nationale de l’@Insee permet de visionner la ségrégation à Toulouse en 3D



➡️ https://t.co/Nk8LQI8mgC pic.twitter.com/YzzSmq4Vmq — Insee Occitanie (@InseeOccitanie) February 2, 2023

Le graphique issu de cette étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques montre effectivement une concentration de quartiers riches à l’Ouest de la ville, notamment à Tournefeuille, Blagnac ou encore La Salvetat-Saint-Gilles. C’est aussi le cas à l’Est et au Sud. Balma et L’Union, mais aussi Ramonville sont essentiellement composés de quartiers aisés.