Toulouse : l’Institut national polytechnique victime d’une cyberattaque

Une cyberattaque a ciblé l’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse ce lundi 12 septembre 2022. L’établissement a porté plainte.

Les auteurs de la cyberattaque ont demandé une rançon à l’INP B_A, CC0, via Wikimedia Commons

L’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse a subi une cyberattaque. Elle a eu lieu dans la soirée du lundi 12 septembre et « a duré une partie de la nuit », indique l’établissement. Les trois écoles internes à l’INP sont touchées : l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT), l’École nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT) et l’École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).

« Tous les services de Toulouse INP se sont mobilisés pour garantir la continuité de nos activités formation et recherche sur l’ensemble des sites de l’établissement », indique l’établissement dans un communiqué de presse. Les cours sont ainsi assurés. Il en est de même pour « la sécurité des biens et des personnes », souligne l’Institut national polytechnique.

L’Institut national polytechnique de Toulouse a porté plainte

Si l’établissement fait face à de gros problèmes de fonctionnement, « tout le système sensible est préservé » et « les données ne sont pas perdues », assure-t-il. « L’INP bénéficie de l’accompagnement et de l’expertise du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour résoudre les difficultés rencontrées dans les meilleurs délais », précise Catherine Xuereb, la présidente de Toulouse INP.

Il faudra toutefois plusieurs semaines pour « retrouver une totale mobilité numérique », prévoit l’Institut national polytechnique. Une rançon a été demandée par les hackers, mais son montant n’est pas précisé. L’INP s’en remet aux directives du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche quant au paiement ou non de cette rançon. En tout cas, l’établissement a porté plainte ce mardi 13 septembre.