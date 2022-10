Toulouse. Les commerçants d’Arnaud Bernard font une nocturne

Les commerçants du quartier Arnaud Bernard à Toulouse organisent une ouverture nocturne ce jeudi 6 octobre. Une ambiance conviviale et festive est au programme.

Les commerçants du quartier Arnaud Bernard à Toulouse organisent une ouverture nocturne ce jeudi 6 octobre. Photo d’illustration. CC BY-SA 3.0 Stéphane Batigne

Les ouvertures nocturnes sont une véritable tendance. Après Victor Hugo, les commerçants du quartier Victor Hugo, à deux pas du Capitole à Toulouse, s’organisent pour une session nocturne ce jeudi 6 octobre.

Il s’agit d’une initiative de l’ACAAB, l’Association des commerçants et artisans d’Arnaud Bernard. Elle rassemble une quarantaine d’enseignes du coin. Mais contrairement à ce qui s’est fait à Victor Hugo, cette nocturne n’a pas lieu dans un marché, mais bien autour des commerçants du quartier.

Ambiance conviviale au programme de la nocturne d’Arnaud Bernard

Au programme de la soirée, « Ambiance conviviale et festive pour se retrouver entre amis, avec la famille et avec qui on veut ! Musique, restauration et buvette sur la place Arnaud Bernard », annonce l’ACAAB sur ses réseaux sociaux.

C’est une occasion d’organiser un événement festif sur la place avec les habitants. Une quinzaine de commerçants seront présents. Des animations seront aussi proposées, et un DJ mettra de l’ambiance.

Informations pratiques : Nocturne au quartier Arnaud Bernard à Toulouse ; jeudi 6 octobre de 18 heures à minuit. D’autres informations sur les réseaux sociaux de l’ACAAB.