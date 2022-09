Une nocturne pour la rentrée du marché Victor Hugo à Toulouse

Une ouverture nocturne est prévue à l’occasion de la rentrée du marché Victor Hugo, au centre-ville de Toulouse, mercredi 21 septembre. C’est l’occasion de déguster des bons produits.

Une ouverture nocturne est prévue à l’occasion de la rentrée du marché Victor Hugo, au centre-ville de Toulouse, mercredi 21 septembre. Photo d’illustration. © Alix Drouillat

Le marché Victor Hugo, situé en plein centre-ville de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, fait sa rentrée ce mercredi 21 septembre. Pour l’occasion, cet antre de la production locale et de saison, organise une ouverture nocturne, de 18h30 à 22h30.

Les habitués de ce marché couvert historique ne seront pas dépaysés. Tous les commerçants seront ouverts ce soir-là. Les chalands pourront se procurer des fruits et légumes évidemment. Mais aussi des poissons, viandes, fromages et autres produits alimentaires de qualité.

Une distribution de gobelets recyclables au marché Victor Hugo

Et étant donné que c’est la rentrée du marché, ils pourront déambuler dans une ambiance festive grâce à la présence de bandas. « On vous attend pour passer un moment convivial et délecter vos papilles », lance le marché sur ses réseaux sociaux.

À noter que durant la soirée, la marque Sud de France, portée par la Région Occitanie et qui met en avant les producteurs locaux, distribuera des gobelets recyclables. « Leur engagement va permettre de fournir 12 000 Ecocup afin que notre événement soit plus responsable ! », note aussi le marché.

Informations pratiques : nocturne du marché Victor Hugo, place victor Hugo à Toulouse, mercredi 21 septembre, de 18h30 à 22h30 ; entrée gratuite.