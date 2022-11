Toulouse. Le Golf de Garonne bloqué par Extinction Rebellion

Ce samedi 5 novembre au matin, des activistes du mouvement “Extinction Rebellion” ont bloqué le Golf de Garonne, pour « dénoncer l’étalage de luxe et de la surconsommation énergétique d’une infime partie de la population ».

Des militants d’Extinction Rebellion de plusieurs cellules d’Occitanie se sont déplacés (illustration). Crédit photo : Bastian Greshake Tzovaras / CC BY-SA 2.0.

« Plus de friches, moins de riches », « On a dit sobriété alors finis les jets privés », « Réveillez-vous les riches », autant de slogans brandis par Extinction Rebellion, qu’on pouvait lire au Golf de Garonne. Au petit matin, ce samedi 5 novembre 2022, les activistes écologistes ont déclenché leur action “Rino Féroce”, prévue depuis plusieurs jours mais jusqu’alors tenue secrète. Ils se sont introduits sur le golf toulousain et l’ont bloqué, afin de « dénoncer l’étalage de luxe et de la surconsommation énergétique d’une infime partie de la population ». Sur le réseau social Twitter, ils publient en direct des images de leur action.

🔴 ACTION EN COURS SUR TOULOUSE



Les activistes venu·e·s de toute l’Occitanie occupent en ce moment au Golf de Garonne à #Toulouse pour dénoncer l'étalage de luxe et de la sur-consommation énergétique d'une infime partie de la population.#ExtinctionRebellion#Rino pic.twitter.com/A0iS57QX59 — Extinction Rebellion Toulouse (@xrToulouse) November 5, 2022

Action contre les riches et pour la sobriété énergétique

« Nous devons entrer en sobriété énergétique et en finir avec ces loisirs couteux en eau et en énergie », a demandé Extinction Rebellion sur la pelouse du Golf de Garonne. L’action des militants s’est arrêtée aux alentours de midi. « Alors que la COP27 va s’ouvrir avec son lot de non-résolutions des enjeux climatiques, notre action sur Toulouse au Golf de Garonne se termine. Les activistes de Extinction Rebellion et de tous les collectifs amis continueront leurs actions autant de fois que nécessaire », a indiqué l’organisation sur les réseaux sociaux.

Cet été, la pratique du golf avait déjà été visée par des actions militantes. Deux golfs de la région toulousaine, dont celui bloqué ce 5 septembre, avaient été vandalisés, sur fond d’arrosage de pelouses en pleine sécheresse. Contacté par le Journal Toulousain, le Golf de Garonne a indiqué ne pas souhaiter faire de commentaires sur l’action des militants d’Extinction Rebellion.