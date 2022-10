Toulouse : des activistes écologistes vont organiser une action contre les riches

Des activistes écologistes, membres d’Extinction Rebellion, vont organiser une action contre les plus riches à Toulouse. « Tenue secrète » pour le moment, elle aura lieu ce samedi 5 novembre 2022.

Les activistes écologistes ne donne pas plus d’informations sur cette action contre les riches à Toulouse CC BY 2.0 Julia Hawkins

Elle est pour le moment « tenue secrète ». Le groupe activiste Extinction Rebellion va organiser une action à Toulouse ce samedi 5 novembre 2022. Du nom de “RinoFéroce“, elle a pour objectif de « dénoncer la responsabilité des plus riches dans le réchauffement climatique ».

« L’étalage de luxe et de consommation énergétique des plus aisés menace nos existences. 1% des plus riches polluent 70 fois plus que 50% des plus pauvres. Ce braconnage écologique et social, symbolisé par celui du rhinocéros à travers cette action, n’est plus tolérable », estime Jenna, membre d’Extinction Rebellion.

Ces activistes prévoient une action « joyeuse et non violente »

Comme cette action est « tenue secrète », le groupe ne donne pas plus d’informations à son sujet. Il précise toutefois qu’elle sera « joyeuse et non violente ». « Elle sera sous l’axe de l’art », dévoile Jenna. Cette action entre dans le cadre de la “Rébellion inévitable de novembre-octobre” (Rino), organisée par Extinction Rebellion.

Le groupe a en effet prévu plusieurs actions du 28 octobre au 5 novembre partout en France. Celle à Toulouse viendra donc clôturer la “Rébellion inévitable de novembre-octobre”. « Une centaine de personnes sont prévues pour le moment », indique Jenna.

Les actions contre les plus riches s’enchaînent à Toulouse

L’action “Rino Féroce” d’Extinction Rebellion s’inscrit dans la mouvance des actions visant les plus fortunés qui ont eu lieu ces derniers mois à Toulouse, comme notamment les sabotages de terrain de golfs cet été pour dénoncer leur arrosage lors de la sécheresse ou encore le dégonflage de pneus de SUV.

Un groupe de personnes, se présentant sous le nom “NoSUV Tolosa”, dégonfle effectivement les roues de ces véhicules stationnés dans la ville rose. Leur but : « rendre la vie difficile à leurs propriétaires et leur imposer de voir ce qu’ils ont refusé de prendre en compte : se déplacer en SUV est néfaste pour le climat ».