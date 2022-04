Toulouse. Des habitants lancent une pétition contre la vente de la caserne Vion

Afin de manifester leur opposition à la vente de la caserne des pompiers Vion à Toulouse, un collectif a lancé une pétition en ligne.

La caserne Vion à Toulouse. Crédit photo : Gyrostat (Wikimedia, CC-BY-SA 4.0)

Depuis que la mairie de Toulouse a décidé de se séparer de la caserne des pompiers Vion, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, un collectif s’est formé pour s’opposer à cette décision. Il a lancé une pétition en ligne. Cette dernière compte quelque 270 signatures.

« Lors du dernier conseil municipal de Toulouse, le 1er avril 2022, la mairie a décidé la mise en vente de la caserne Vion sans qu’aucune espèce de concertation n’ait eu lieu sur le sujet ! », regrette le collectif Sauvons la caserne Vion. « Comme Toulousains, comme habitantes et habitants du quartier St Cyprien, nous nous opposons fermement à la braderie du patrimoine historique de la ville pour que cela bénéficie (encore) à des opérateurs privés ! »

Dans cette pétition, le collectif dit « non à la vente de la caserne Vion ! Non à la vente du patrimoine de Toulouse ! Pour le développement d’un pôle de services publics et une gestion stratégique de long terme du foncier de notre ville ! »

Il estime que cette caserne construite entre 1966 et 172 constitue « un ensemble immobilier exceptionnel qui offre des possibilités immenses pour y développer un grand pôle de services publics, qui pourrait être concerté avec les habitantes et habitants pour coller aux besoins du quartier. L’ensemble est composé notamment de 85 logements qui étaient destinés à l’hébergement des pompiers et qui pourraient maintenant être rénovés en logements sociaux, d’une halle d’environ 1 200 m², d’un amphithéâtre de 110 m², d’un bâtiment à usage mixte de bureaux et de logements d’environ 3 100 m² sur les allées Charles de Fitte, d’un gymnase de 350 m², d’une piscine et d’une fosse de plongée, d’une tour de séchage, d’un parking sous-terrain de deux niveaux. »