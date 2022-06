Toulouse. La “Grande Cleanwalk” s’empare des déchets des rues de la ville rose

Ce dimanche 12 juin 2022, le mouvement Cleanwalker investit les rues de Toulouse. Son objectif : rassembler et nettoyer les déchets de la ville rose.

(Image d'illustration : CC BY Frédéric Bisson / Flickr)

La “Grande Cleanwalk” est de retour dans les rues de Toulouse ce dimanche. L’événement est un rassemblement organisé par le mouvement CleanWalker depuis plus de trois ans. Leur objectif : rassembler et nettoyer. C’est à l’occasion d’un Tour de France à vélo d’Alban “lapiventurier” que l’association organise des ramassages de déchets à Toulouse. Rendez-vous devant le métro Jean-Jaurès.

Un parcours de Cleanwalk de Jean-Jaurès au Jardin des Plantes

La Cleanwalk partira de la station de métro de Jean-Jaurès dès 10h. Le cortège longera le boulevard Lazare-Carnot puis les allées François-Verdier. Les bénévoles et les participants se dirigeront alors vers le Jardin des Plantes. Pour l’occasion, la mairie de Toulouse prêtera des pinces de ramassage pour tout le monde pour éviter les maux de dos à la fin de la journée comme l’évoquent les organisateurs.

Quelques recommandations à savoir avant la Cleanwalk. Les participants peuvent se munir de trois objets importants : des gants de jardinage pour éviter de se salir les mains ou de se couper ; d’une bouteille usagée pour trier et jeter les mégots ; et d’un sac cabas pour trier et jeter les déchets recyclables. Plus d’informations sur le Facebook du mouvement CleanWalker Toulouse.