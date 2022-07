Toulouse. Une exposition immersive de plus de 300 œuvres de Van Gogh

Depuis le 6 juillet, une exposition originale dédiée à Vincent Van Gogh se tient à l’espace Bazacle, à Toulouse. “Van Gogh, the immersive experience” plonge les visiteurs dans plus de 300 œuvres de l’artiste, à 360°.

L’exposition propose une expérience unique en misant sur les sens et l’immersion. Crédit photo : ©Agence TousPublics.

Elle a déjà rassemblé plus de 5 millions de visiteurs dans le monde. Après les États-Unis et plusieurs grandes villes européennes, l’exposition “Van Gogh : the immersive experience” fait maintenant étape en France, à Toulouse.

Elle a investi les espaces de la centrale hydroélectrique EDF Bazacle, au bord de la Garonne, le mercredi 6 juillet 2022. Créée en 2018, l’exposition permet aux visiteurs de se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Vincent Van Gogh.

Parmi les organisateurs de ce rendez-vous toulousain, on retrouve par exemple Fever, ceux qui ont contribué aux concerts Candlelight à Toulouse.

La chambre de Van Gogh reconstituée

Cette exposition propose une expérience artistique originale, en misant sur l’immersion. Ainsi, plus de 40 artistes numériques ont collaboré pour créer des animations de “video mapping”, c’est-à-dire une projection à 360°, sur toutes les surfaces. Elles retracent le parcours artistique du peintre avec une sélection de ses plus grands tableaux.

Pour maintenir l’immersion, l’exposition a également reproduit en 3D la peinture de Van Gogh de sa chambre à Arles. Après son passage à Paris, le peintre hollandais a en effet passé plus d’un an dans la ville provençale, où il a développé son style lumineux et coloré.

Enfin, un dernier outil est proposé par l’exposition : la réalité virtuelle (VR). Un voyage en VR est ainsi proposé en dehors de la salle principale pour que les visiteurs puissent vivre une autre expérience immersive.

Horaires : en semaine de 10h à 19h, les weekends de 10h à 23h. Tarifs : entre 10 et 15€. Toutes les informations sur le site internet.