Quelques places encore disponibles pour le concert ”à la bougie” en hommage aux Daft Punk

Il ne reste que quelques places pour la dernière date du concert éclairé à la bougie, près de Toulouse, en hommage à Daft Punk. Le 2 septembre prochain, les meilleurs titres du duo seront interprétés au piano par Cyrille Lehn.

Les dates approchent à grands pas, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Il reste encore quelques places pour assister au concert de piano éclairé à la bougie “Candlelight Open Air”, organisé en hommage aux Daft Punk. Seule date disponible : le jeudi 2 septembre, à 22 heures, entre les murs du manoir du Prince à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Comme dans tous les événements culturels, le pass sanitaire est obligatoire.

Programmation

Dans une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies, le pianiste soliste Cyrille Lehn interprétera donc les titres les plus connus du duo. Au programme : “Get Lucky”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “One More Time/Aerodynamic”, “Starboy”, “Around the World”, “Instant Crush”, “Giorgio by Moroder”, “The Game of Love”, “Veridis Quo” ou encore “Touch”. Le concert dure un peu plus d’une heure. Les portes de la salle s’ouvrent 30 minutes avant et les retards ne sont pas acceptés.

Hommage à Daft Punk

L’objectif de l’interprète est avant tout de rendre hommage au duo de musique électronique français le plus connu : les Daft Punk. Composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, le groupe a su se frayer un chemin sur le devant de la scène à partir des années 90. Il a notamment participé à la création et à la démocratisation du mouvement de baptisé french touch. Au début des années 2000, quelques titres cartonnent, comme “Around the World” et “Burnin’” de leur premier album studio “Homework” ou encore “One More Time” et “Digital Love” de leur second album “Discovery”. C’est en 2013 que sortira leur plus grand succès : “Get lucky”, connu internationalement. Le 22 février 2021, après 28 ans de carrière, les deux hommes masqués ont annoncé leur séparation dans une vidéo publiée sur Youtube.