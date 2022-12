Toulouse : deux élus de la Métropole changent de groupe dans l’opposition

Le maire de Cugnaux Albert Sanchez et la conseillère municipale déléguée de Cugnaux Ana Faure rejoignent les élus du groupe d’opposition Métropole solidaire, écologique et démocratique (MSED) suite à la dissolution récente de Toulouse Métropole en Commun.

Le groupe d’opposition Métropole solidaire, écologique et démocratique (MSED) accueille de nouveaux membres ce jeudi 1er décembre. Albert Sanchez, maire de Cugnaux et Ana Faure, conseillère municipale déléguée à la mairie de Cugnaux ont choisi de se ranger aux côtés des élus du MSED suite à la dissolution récente de leur ancien groupe Toulouse métropole en commun. Après le départ de Julienne Mukabucyana, qui a rejoint les groupes de la majorité, municipale (Aimer Toulouse) comme métropolitaine (Métropole d’avenir), conduite par Jean-Luc Moudenc (ex-LR), les élus de Toulouse Métropole en commun n’étaient en effet plus assez nombreux pour maintenir leur groupe.

Pierre Verniol intègre également le groupe Métropole solidaire, écologique et démocratique

Le conseiller municipal délégué à la mairie de Colomiers Pierre Verniol intègre également le groupe d’opposition Métropole solidaire, écologique et démocratique, en remplacement de Fabien Jouvé, ancien conseiller municipal à Colomiers et ex-candidat de la Nupes aux dernières élections législatives en Haute-Garonne, décédé le 17 août dernier.

Cette arrivée de nouveaux élus est une « bonne nouvelle » selon la présidente du MSED, Karine Traval-Michelet. « Je suis très heureuse d’accueillir ces trois élus au sein du groupe que je préside. Avec leurs mandats de maire et d’élus locaux, ils viendront apporter de l’expérience et d’autres idées à notre groupe, mais aussi renforcer notre engagement pour Toulouse Métropole », déclare-t-elle.

Bientôt 29 élus dans le groupe MSED

L’intégration de ces nouveaux élus porte à 28 le nombre de membres du groupe d’opposition Métropole solidaire, écologique et démocratique. 15 maires y siègent désormais, « ce qui en fait le groupe politique qui comptabilise le plus de premiers magistrats communaux », se réjouit Karine Traval-Michelet. Pour ces trois élus, « intégrer ce groupe politique nous permet de continuer à porter nos idées pour une métropole qui prend davantage en compte les thématiques environnementales, sociales et de démocratie locale ».

Par ailleurs, le groupe MSED accueillera prochainement, un 29e membre : François Briançon, qui intègrera le conseil communautaire en remplacement de François Piquemal.