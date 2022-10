Toulouse. Un dimanche scientifique au bord du lac de la Reynerie

Dans le cadre de la Fête nationale de la Science, qui a lieu du 7 au 17 octobre, la manifestation toulousaine “Un dimanche au bord du lac” s’installe ce 9 octobre à la Reynerie, enrichie d’une programmation scientifique. Une 11e édition sous le signe de la nature en ville, de l’écologie et du climat.

Visuel : Noémie Honein pour Toulouse Métropole.

« Comment favoriser le passage à l’action face au réchauffement climatique ? Comment faire face aux rumeurs, aux fausses nouvelles ou aux idées reçues ? » interrogent les organisateurs de l’évènement. “Un dimanche au bord du lac”, manifestation culturelle toulousaine, prend ce 9 octobre un tournant plus scientifique au lac de la Reynerie. Un enrichissement de sa programmation lié à la fête nationale de la science, qui se tient entre le 7 et le 17 octobre 2022.

Cette 11e édition vient clôturer ce dimanche une saison estivale de programmations et d’animations autour du lac de la Reynerie. La journée aura pour thèmes la nature en ville, le climat et l’écologie. Elle sera gratuite et accessible à tous.

Le programme de ce “dimanche au bord du lac”

De nombreuses animations en tout genre sont prévues, avec notamment une vingtaine d’ateliers organisés. De la découverte de la biodiversité au dessin, de la cuisine au bricolage, de l’artisanat aux rencontres scientifiques… la programmation est éclectique.

Mais ce n’est pas parce que ce “dimanche au bord du lac” de la Reynerie est placé sous le signe de la science, qu’il en néglige ses racines culturelles. On y retrouve ainsi des expositions, des installations, des spectacles, une projection documentaire, une fanfare, un cirque flottant, et bien d’autres. « Manif peinte, personnages et animaux décalés sont dans la rue, pour questionner notre humanité, avec humour et poésie » indique par exemple l’organisation.

Enfin, puisque l’évènement ne veut pas négliger les loisirs, il sera aussi possible de se balader en canoë ou en engin à pédales sur le lac de la Reynerie.

Informations pratiques : 12h-19h, gratuit. Adresse : Impasse Abbé Salvat, 31100 Toulouse. Le programme complet avec les horaires détaillés est disponible ici.