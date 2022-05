Toulouse. Une base nautique va ouvrir à la Reynerie

Une base nautique va sortir de terre dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Le chantier est en cours. L’ouverture est prévue dans quelques mois.

Dans quelques mois, une base nautique va sortir de terre dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Le chantier est en cours. En photo : le lac de la Reynerie / CC BY SA / Pierre Selim

Une nouvelle activité sera prochainement proposée dans le sud-ouest de la Ville rose. En effet, une base de loisirs nautiques est en train de sortir de terre dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Les travaux d’aménagement au bord du lac de la Reynerie doivent être conclus d’ici là la fin du premier trimestre 2023. L’ouverture au public est espérée pour l’été.

« C’est un site où il y a déjà de l’activité nautique, mais nous voulons en faire un lieu de fraîcheur pour tous les Toulousains et y attirer des personnes de l’extérieur, à la journée. Cette nouvelle base nautique sera plus grande que celle qui existait jusqu’alors. Il y aura des bassins et des abords réaménagés. Le futur bâtiment hébergera une salle de convivialité, des vestiaires avec douches et un local technique », annonce Gaëtan Cognard maire du quartier Mirail-Université/ Reynerie/Bellefontaine, dans les colonnes d’Actu.fr.

Plusieurs activités sont prévues comme de la planche à voile, de l’aviron et des cascades. En revanche, aucune zone n’est prévue pour une simple baignade dans la future base nautique de la Reynerie.