Toulouse. Dernier jour de Rio Loco, le festival clôture en beauté 

Le Festival Rio Loco se termine après cinq jours de musique dans Toulouse. Pour cette dernière journée, le programme continue sur la même lancée.

Chico César était un des premiers noms annoncés par le festival Rio Loco, il se produira à 19h45 sur la scène Pont Neuf. (CC BY George Vale / Flickr)

C’est un clap de fin. Ce dimanche 19 juin 2022 marque le dernier jour du Festival Rio Loco à Toulouse. Depuis le mercredi 15 juin, les concerts et animations s’enchaînent partout dans la ville rose. Cette année, le festival s’intitule « Nova Onda » et porte sur les nouvelles ondes musicales du Portugal et de ses influences. Il reste un jour pour profiter des derniers concerts de cet événement phare à Toulouse.

La programmation du dernier jour de Rio Loco

De nombreux artistes se sont relayés sur les différentes scènes du festival. Cats on trees, Rodrigo Cuevas ou encore Agnes Obel, les têtes d’affiche étaient de niveau cette année. Pour clôturer en beauté l’événement, six artistes se produiront ce dimanche soir.

Dès 17h30 , c’est Badaboum – Compagnie Gondwana qui proposera un spectacle de cirque et de musique à la scène Garonne ;

, c’est qui proposera un spectacle de cirque et de musique à la scène Garonne ; Lina_Raül Refree interprètera ses morceaux en concert à la scène Village à 18h30 ;

interprètera ses morceaux en concert à la scène Village à ; Chico César était un des premiers noms annoncés par le festival, il se produira à 19h45 sur la scène Pont Neuf ;

était un des premiers noms annoncés par le festival, il se produira à sur la scène Pont Neuf ; Sur la scène Nova Onda, le DJ Muamba Masala emmènera le public en terre inconnue à 20h ;

emmènera le public en terre inconnue à ; Dès 21h45, Keziah Jones , le prince du Blufunk prend le relai sur la scène Pont Neuf ;

, le prince du Blufunk prend le relai sur la scène Pont Neuf ; Puis pour bien terminer la soirée, la DJ Meta_ envoûtera la scène Nova Onda à partir de 22h.

Il reste des places et des pass journées disponibles sur le site de la billetterie du festival.