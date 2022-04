Toulouse. La compagnie Dark Paillettes s’invite à l’exposition “Out of the blue” de Mister Freeze

Ce samedi 23 avril 2022, la compagnie Dark Paillettes propose des ateliers de cirque et un spectacle en création dans le cadre de l’exposition “Out of the blue” de l’artiste Mister Freeze.

Jongles, portés acrobatiques, bolas… Les ateliers nécessitent une réservation en amont que ce soit pour les enfants et les adultes. (Image d’illustration : CC BY-NC-ND Mark Whittaker / Flickr)

Workshops, scène ouverte et spectacle au milieu d’une exposition… C’est la recette proposée par la compagnie Dark Paillettes. Les artistes de cirque donnent rendez-vous au 105 boulevard de Suisse à Toulouse ce samedi 23 avril 2022. Tout au long de la journée, ils proposent des ateliers découverte du cirque au milieu de l’exposition “Out of the blue” de l’artiste Mister Freeze.

Jongles, portés acrobatiques, bolas… Les ateliers nécessitent une réservation en amont que ce soit pour les enfants et les adultes. Elle est possible par mail auprès de la compagnie. Les artistes proposent également une scène ouverte et leur spectacle en création “A la recherche du souvenir”.

Un spectacle en création présenté par la compagnie Dark Paillettes

Le synopsis du spectacle est le suivant : « Être vrai sur scène ? Être vrai dans la vie ? Réels enjeux dans une époque où, justement, tout un chacun se met en scène, tout le temps. On cherche constamment à donner la meilleure image de soi, ou en tout cas à correspondre aux attentes des autres, à “faire bonne impression”. Quitte à se perdre, parfois. Et maintenant, si l’on mêlait cette constatation à la scène du cirque ? Qu’en est-il du “personnage” ? Est-il lui-même ou joue-t-il une œuvre, comme un technicien ? Et à la vie à deux, dans le cirque ? Quels liens entre relations et spectacles ? Eh bien on cherche… A suivre ! »

Pour suivre l’évolution de la création, d’autres étapes de travail sont prévues : le 14 mai au Pavillons Sauvages à Toulouse ; le 14 juin au Chapiteau Parc des Ramiers, Festival 31 ans du Cirque Pep’s à Blagnac ou encore le 3 juillet au Festival Boudu la Jongle à Gagnac-sur-Garonne.