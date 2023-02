Des activistes écologistes dégonflent les pneus de 73 SUV à Toulouse

Le groupe d’activistes “No SUV Tolosa” a vidé les pneus de 73 SUV garés dans les rues de Toulouse dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février.

Mauvaise surprise pour des automobilistes de la Ville rose au moment de partir travailler. Le groupe d’activistes “No SUV Tolosa” a vidé les pneus de 73 SUV garés dans les rues de Toulouse dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février. Ils ont revendiqué leur action dans la matinée.

« Nous voulons rendre la vie difficile à leurs propriétaires »

« Nous souhaitons voir ces véhicules particulièrement polluants à l’arrêt », déclare le collectif, sans tourner autour du pot. « Nous voulons rendre la vie difficile à leurs propriétaires et leur imposer de voir ce qu’ils ont refusé de prendre en compte : se déplacer en SUV est néfaste pour le climat. »

« Nous avons pour but d’utiliser l’impact médiatique de nos actions pour faire évoluer les esprits dans un but législatif », indique le collectif No SUV Tolosa dans son communiqué. « Nous réclamons un positionnement clair de la législation à l’égard de ces véhicules ». Les militants veulent une réglementation plus contraignante pour ces véhicules et pour leurs publicités.

Une nouvelle action contre les SUV à Toulouse

Ces activistes écologistes n’en sont pas à leur premier coup. Également surnommé les “dégonfleurs de pneus”, ils ont notamment déjà sévi en octobre et en novembre 2022. Ils agissent en insérant un grain de céréale dans la valve de gonflage. Le voyant de pression des pneus du tableau de bord s’allumera pour mettre en garde le conducteur avant qu’il ne démarre. Le groupe précise qu’il ne touche que des SUV en ville, sans carte PMR ou médecin.