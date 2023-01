Toulouse. Une action “Capitole plage” contre l’inaction climatique

Les militants du groupe “Les Jeunes Écologistes de Toulouse” effectuent une action baptisée “Capitole plage”, ce dimanche 15 janvier. Pour dénoncer l’inaction climatique, ces écolos ont décidé de venir sur la place du Capitole… en maillot de bain.

En plein hiver, des jeunes militants écologistes vont apporter maillot de bain et serviettes sur la place du Capitole. Crédit photo : ©Bryan Faham / Le Journal Toulousain.

« L’année 2022 étant la plus chaude jamais enregistrée [en France, ndlr] nous dénoncerons l’inaction de l’État et de la Mairie devant le Capitole », indique le groupe des Jeunes Écologistes de Toulouse. Ce dimanche 15 janvier à 14h, ces activistes du climat ont décidé de se mobiliser avec une action « fortement symbolique », baptisée “Capitole Plage”.

Pour interpeller les pouvoirs publics et les citoyens sur les conséquences du dérèglement climatique, ces jeunes militants écologistes ont décidé de sortir maillots de bain et serviettes en plein hiver. « Alors que les scientifiques et les activistes annoncent depuis longtemps les conséquences climatiques de notre mode de vie, ni l’État, ni la ville de Toulouse n’ont pris de mesures appropriées. Les températures que nous constatons cet hiver sont le reflet de cette inaction et, même si elles peuvent nous paraitre agréables, sont surtout le revers de la médaille des canicules dévastatrices de cet été. », explique le collectif.

« Mille et une raisons d’agir pour tenter de sauver le climat »

Avec “Capitole Plage”, les jeunes écolos proposent d’échanger avec les personnes présentes sur des sujets climatiques comme sociaux. Ils veulent aussi alerter sur l’éco-anxiété, « qui gagne du terrain parmi les jeunes ». Selon ces militants, « ce mal-être est principalement causé par l’absence de politiques nécessaires pour assurer un avenir vivable à l’ensemble des générations présentes et à venir ».

Rénovation thermique, réduction de consommation de viande dans les cantines, développement des transports en commun… Autant de propositions de ces activistes pour qui « il y a mille et une raisons d’agir pour tenter de sauver le climat ».