Météo : quel temps fera-t-il pour le Nouvel an à Toulouse ?

Selon Météo France, le temps sera doux et beau à Toulouse pour le Nouvel an. Il fera en effet grand soleil et les températures ne descendront pas en dessous des 10°C.

Météo France prévoit un grand soleil pour le Nouvel an à Toulouse Crédit photo : CC 0 pxhere

Le temps s’annonce doux, très doux pour le Nouvel an à Toulouse. Comme à Noël, les pulls ne seront donc pas nécessaires ce samedi 31 décembre. Le thermomètre va effectivement atteindre les 14°C pour le réveillon dans la Ville rose, selon Météo France. En soirée, il ne fera pas tellement plus froid puisque les températures seront de 13°C. Elles ne descendront d’ailleurs pas en dessous des 10°C la nuit de la Saint-Sylvestre.

En plus d’un temps presque printanier, il fera très beau ce samedi 31 décembre. En effet, Météo France prévoit un grand soleil et un beau ciel bleu pour la journée du réveillon du Nouvel an dans la Ville rose. Quelques nuages feront toutefois leur apparition dans la nuit. Mais il n’y aura pas de pluie à l’horizon. Ce passage à la nouvelle année ne devrait donc pas se célébrer devant la cheminée cette année.

Le temps pour le 1er jour de l’an à Toulouse

D’après Météo France, il fera encore plus chaud ce dimanche 1er janvier à Toulouse. Le thermomètre va en effet grimper jusqu’à 16°C l’après-midi. Les températures resteront assez stables le reste de la journée puisqu’il fera autour de 14°C en soirée, puis de 12°C dans la nuit. En ce premier jour de l’an, elles seront donc également au-dessus des normales de saison pour un mois de décembre.

Le temps sera aussi au beau fixe l’après-midi dans la Ville rose ce 1er janvier, avant de se gâter. Le ciel va effectivement s’assombrir en soirée. Il fera ainsi très nuageux et de la pluie est d’ailleurs à prévoir ce lundi 2 janvier. Pour ce qui est du reste de la semaine, la météo sera plus que clémente. Les températures vont en effet rester douces et le soleil sera de retour dès mardi.