Météo : est-ce qu’il fera beau à Toulouse le jour de Noël ?

Selon les prévisions de Météo France, le soleil sera bel et bien présent à Toulouse pour le réveillon, comme le jour de Noël. Les températures resteront identiques à celles constatées tout au long de la semaine, entre 12 et 15 degrés en moyenne. Il fera beau, aussi, pendant le week-end du nouvel an.

Les fêtes de fin d’année approchent mais une question demeure : quelle tenue enfiler pour célébrer Noël ? Une chemise, car il fait plus de 15 degrés ces derniers jours ? Ou un pull, car la météo est plus que jamais incertaine ? Et bien, vous pouvez privilégier la première option. Puisque ce week-end, le soleil va rayonner au dessus de Toulouse.

Météo France prévoit un ciel légèrement voilé ce samedi 24 décembre au matin, avec des températures avoisinant les 12 degrés. Puis il se dégagera dans l’après-midi, et l’air sera un peu plus chaud. Le thermomètre affichera 14 degrés en moyenne. La distribution de cadeau du Père Noël devrait donc se dérouler sans encombre. Le lendemain, jour de la traditionnelle ouverture des cadeaux, les températures seront quasi identiques à la veille : 9 degrés le matin, 15 l’après-midi et 13 degrés en soirée.

Et quelle sera la météo pour le nouvel an à Toulouse ?

Le climat devrait rester stable tout au long de la semaine prochaine. Météo France annonce quelques nuages le vendredi 30 décembre prochain. Mais c’est bel et bien avec un grand soleil, parfois voilé, que les Toulousains termineront l’année. Il fera 7 degrés en moyenne le matin du 31 décembre, 14 degrés dans l’après-midi et le climat se rafraichira un peu plus en soirée, mais pas de quoi non plus se camoufler derrière une doudoune, une écharpe et des gants.

Enfin, qu’est-ce que Météo France prévoit pour le premier jour de 2023 ? Pour l’instant, du bon. Les météorologistes annoncent entre 8 et 15 degrés du côté des températures tout du long de la journée, malgré quelques nuages.