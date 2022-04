Toulouse a une chance de fêter la montée en Ligue 1 après TFC-Niort

Le TFC peut valider sa montée en Ligue 1 dès ce lundi 25 avril en cas de succès face à Niort au Stadium de Toulouse. Mais Philippe Montanier n’en est pas encore là.

À l’issue de cette rencontre, le TFC reste en tête de la Ligue 2 avec 72 points. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

Après deux saisons en Ligue 2, et une occasion manquée la semaine dernière, TFC se prépare à regagner l’élite du football français. Et les Violets ont une chance de valider leur montée en Ligue 1 dès ce lundi 25 avril. Le TFC affronte Niort au Stadium de Toulouse à l’occasion de la 35e journée de championnat. Plus de 21 000 personnes sont attendues pour assister à la rencontre.

On est 21 431 ce soir au Stadium à l'heure où on écrit ces lignes !



On continue, allez 💪#TousAuStadium https://t.co/dq50X0RFrL — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 25, 2022

Les Toulousains sont incontestablement leaders au classement. Ils ont cinq points d’avance sur Ajaccio et huit sur Auxerre, qui ont déjà joué leurs matches durant le week-end. En cas de victoire, les supporters pourront faire la fête avec les joueurs sur la place du Capitole, comme l’indique La Dépêche du Midi.

Philippe Montanier reste prudent sur la montée du TFC en Ligue 1

Mais Philippe Montanier, l’entraîneur du TFC reste très mesuré sur la montée en Ligue 1. « On ne parle pas de fête. Ce serait ne pas respecter notre adversaire. Dans la tête des joueurs, il n’y a aucune fête de prévue. On est conscient qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D’abord, il faut jouer contre Niort, les battre, et ce ne sera pas simple », a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant match.

Il faut rappeler que les Niortais ont infligé une défaite, 2-1, aux Toulousains lors du match aller en 17e journée de Ligue 2. « C’est une bonne équipe. Son coach fait du bon travail. C’est l’équipe la plus jeune, avec une bonne défense, bien organisée. Ils ont du talent offensif. C’est une des équipes les plus attractives », estime Philippe Montanie. « À un moment, ils n’étaient pas loin du top 5. (…) Là, ça fait six matches qu’ils sont invaincus. »