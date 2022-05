Top 5 des escape game les plus originaux de Toulouse

Les escape game, ces jeux d’évasion grandeur nature, ont la cote depuis plusieurs années. Un succès qui se perçoit notamment par la multiplication de nouveaux concepts à Toulouse. Le Journal Toulousain vous propose un Top 5 des salles les plus originales de la ville rose.

Un jeu télévisé énigmatique, un sauvetage sous-marin de tortues menacées par de dangereux pirates, une expérience scientifique qui fait appel à vos cinq sens, une rentrée à l’école de magie, une guerre contre des zombies… Ces scénarios vous paraissent improbables ? Ils sont pourtant proposés dans ces escape game originaux implantés à Toulouse et dans ses environs.

Un escape game sous marin à Toulouse

Le premier escape game sous-marin de France se trouve à deux pas de Toulouse. Plus précisément, le scénario a été imaginé dans les locaux de l’école de plongée L’Argonaute à Ramonville.

La mission consiste à sauver des œufs de tortues enterrés sur les plages de Marsa Shagra, en Égypte. Ils sont menacés par un réseau actif de pirates qui souhaite s’en emparer afin de les revendre illégalement sur des marchés parallèles.

Pour éviter ce massacre, les participants enfilent leur combinaison, s’équipent d’une bouteille à oxygène et intègrent l’équipe d’intervention Pavillon Alpha 1. Immergé dans la pénombre d’une fosse de plongée de 15 mètres de profondeur, le groupe doit impérativement récupérer une clé USB contenant les coordonnées GPS du lieu dans lequel les pirates prévoient d’agir, afin de les arrêter avant qu’ils dérobent les oeufs de tortues. La situation est critique, les forces d’intervention ne disposent que de deux heures avant que les malfrats débarquent sur la plage.

Infos pratiques : Centre de plongée l’Argonaute, 14 rue Hermès, Ramonville-Saint-Agne. Niveau 1 de plongée requis. Durée : 2h. Tarif : 90 euros par personne. Réservation en ligne.

Des scénarios qui font froid dans le dos

Elle s’appelle simplement “The Escape Game”, mais ne manque pas d’originalité. À Toulouse, cette structure dispose de plusieurs salles de jeux dans lesquelles sont proposés différents scénarios, dont certains font froid dans le dos.

Parmi eux : “Secrets d’outre-tombe”. La légende raconte que le cimetière Maurice Fonvieille, dans lequel vous pénétrez, a été construit sur le site d’une ancienne secte. Mais de multiples rumeurs courent toujours concernant des phénomènes mystiques en ces lieux. Vous décidez donc de les explorer pour comprendre ce qu’il s’y passe…

Vous pouvez également entrer dans la salle de jeux d’à côté. Mais vous n’en sortirez peut-être jamais. Car vous venez de recevoir un message glaçant de votre meilleure amie. Seulement quatre lettres : HELP. Depuis, elle ne vous répond plus. Vous décidez donc de partir à sa recherche, sans savoir, ni sur quoi, ni sur qui, vous tomberez.

Toujours pas de frisson ? Entrez dans la troisième salle, “The Ghost”. Il est deux heures du matin, vous tombez en panne en plein milieu d’une forêt et ne disposez d’aucun réseau téléphonique. Une maison, qui semble abandonnée, vous servira donc de refuge pour la nuit. Sauf qu’après votre arrivée, la porte d’entrée se referme brusquement derrière vous. À vous de trouver la solution pour en sortir vivant, malgré les phénomènes paranormaux.

Infos pratiques : The Escape Game, “The Ghost” au 35 rue Gabriel Péri, Toulouse. “Help” et “Secrets d’outre-tombe” au 24 rue Maurice Fonvieille, Toulouse. Durée : 1h. Tarifs : de 22 à 26 euros. Réservation en ligne.

Un escape game qui mobilise tous vos sens

« Bonjour chers cobayes. Avez-vous le mot de passe ? » Voici les premiers mots prononcés par Anne-Marguerite Monory, gérante de l’escape game Tactisens à Toulouse, lors votre arrivée sur les lieux. Le décor, digne d’un laboratoire de savant fou, vous plonge directement dans l’ambiance. Ici, vous êtes dans les locaux du professeur Windar. Ce dernier va vous proposer deux missions.

Au cours de la première, “l’aventure sensorielle”, vous vous glissez dans la peau de cobayes. Le scientifique a toujours besoin de personnes sur lesquelles expérimenter ses recherches sur les sens de l’être humain. Au cours du protocole, vous serez donc guidés par le docteur qui vous demandera de faire appel à votre toucher, votre vue, votre odorat, votre ouïe, mais aussi, votre goût. Une expérience insolite, qui vous fera découvrir des capacités insoupçonnées.

Pour réaliser la seconde, “Windar Theory”, vous devez entrer dans une sorte de bunker désaffecté dans lequel s’est réfugié le professeur pour protéger ses recherches sur la vie éternelle. Votre objectif ? Les saisir et tenter de sauver l’humanité. Pour cela, vous devrez déjouer tous les pièges tendus par le scientifique, résoudre des énigmes et chercher des indices cachés parmi les instruments de laboratoire.

Infos pratiques : Tactisens, 33 Port Saint-Sauveur, Toulouse. Durée : 1h45. Tarifs : de 25 à 32 euros. Réservation en ligne.

Des jeux inspirés de films cultes

Pour imaginer ses scénarios originaux, la salle d’escape game Skryptic s’est inspirée de films cultes. Vous disposez d’un temps limité pour résoudre des énigmes, découvrir des passages secrets, manipuler des mécanismes ingénieux et venir à bout de votre mission. Le tout, « dans des décors ultra-réalistes, réalisés par des professionnels de théâtre », expliquent les gérants de la structure.

Le premier jeu d’évasion s’intitule “L’école des sorciers contre le mage noir”. Vous l’aurez compris, le script fait référence à la saga Harry Potter. Vous incarnez de nouveaux étudiants à l’école de magie. Dès l’entrée, c’est tout un monde féérique qui s’offre à vous. Il regorge de secrets fascinants, dont certains sont terrifiants. À vous de les percer pour réussir à sortir de la salle.

Le second se nomme “Sherlock : le siècle mécanique”. Mycroft, le frère de Sherlock Holmes, a disparu après avoir découvert une nouvelle source d’énergie inépuisable à base d’éther. Les magnats de l’énergie menacent la sécurité de cette trouvaille, et sont prêts à tout pour la faire disparaître. Pendant que le célèbre enquêteur part à la recherche de son frère, il vous demande de vous rendre dans le bureau de Mycroft pour récupérer la source d’énergie et dévoiler sa recette au monde entier.

Infos pratiques : Skryptic, 14 Port Saint-Étienne, Toulouse. Durée : 80 minutes. Tarifs : de 81 à 162 euros. Réservation en ligne.

Des escape game pour tous les goûts

Enigma Escape est le plus grand escape game de Toulouse. Pas moins de sept scénarios vous sont proposés. Il y en a pour tous les goûts : horreur, action, aventure, show télévisé… Chaque scénario est proposé dans une salle spécifique, où tout a été mis en œuvre pour vous faire vivre une expérience la plus immersive possible.

Pour avoir des frissons et être surpris, participez aux escape game “l’étrange manoir Alexander”, “Oh no ! Zombies”, “Chez Magien”, ou encore “Dernière demeure”. Dans ce dernier, vous incarnez un personnage qui vient de retrouver la trace du maniaque responsable de la disparition de plusieurs enfants. Vous décidez de vous introduire dans sa demeure en pleine nuit, sans même prévenir la police. Mais le criminel vous capture et vous enferme dans le sous-sol de ce qui pourrait devenir votre dernière demeure.

Si vous avez soif d’aventures, essayez le scénario “Braqueurs amateurs”, où vous effectuez votre premier braquage de banque, ou encore “Le temple perdu”, une exploration dans un très ancien temple de la jungle du Yucatan dans lequel serait caché un objet légendaire.

Enfin, si vous aimez les défis, prenez place dans “The Show”, l’émission télévisée la plus célèbre, mais aussi la plus énigmatique du moment. Dès votre entrée dans la salle, vous devrez choisir entre le parcours bleu et le parcours rouge. Mais où mènent ces chemins ? À vous de le découvrir. Pour information, le jeu peut également être réalisé en mode “duel” avec une équipe engagée dans chaque parcours pour un affrontement de folie.

Infos pratiques : Enigma Escape, deux adresses : “L’étrange manoir Alexander”, “Oh no ! Zombie” et “Chez Magien”, 34 rue Bayard à Toulouse. “Braqueurs amateurs”, “Le temple perdu”, “Dernière demeure” et “The Show”, 43 avenue de la Gloire, Toulouse. Durée : 1h. Tarif : 27 euros. Réservation en ligne.