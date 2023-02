TFC-OM : « Faire du Stadium une forteresse imprenable »

Le TFC reçoit l’OM, ce dimanche 19 février pour la 24e journée de Ligue 1. Véritable poil à gratter du championnat, le Tèf espère faire vibrer le Stadium contre la meilleure équipe à l’extérieur.

Le coach toulousain Philippe Montanier compte sur la ferveur des supporters du TFC pour transcender l’équipe et s’imposer contre l’OM. Crédit : Fabien Pomiès /- JT

Le Tèf ne compte pas faire de la figuration. Ce dimanche 19 février, les joueurs et supporters du TFC vont recevoir l’OM au Stadium. Le coup d’envoi est prévu à 20h45, et sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Un affrontement entre deux équipes en forme qui compte pour la 24e journée de Ligue 1.

Le match aller au Vélodrome, en décembre 2022, était sans appel. Les Phocéens s’étaient imposés 6-1. « Ce match est passé, l’important pour nous c’était de réagir derrière cette défaite, ce qu’on a fait. Maintenant c’est un autre match », assure Philippe Montanier. Selon le coach toulousain, cette défaite « ne nous avait pas plus traumatisé que ça ». Il ne parle d’ailleurs pas de « revanche ».

« Titiller les grosses cylindrées de ce championnat »

Le TFC assume son statut de poil à gratter du championnat, et aimerait le confirmer face à l’OM. Les Violets se sont déjà offerts le Stade Rennais (3-1) et ont prouvé leur capacité à « titiller les grosses cylindrées de ce championnat », selon les mots de l’entraîneur. Philippe Montanier espère d’ailleurs réitérer la performance à domicile et « faire de ce Stadium une forteresse imprenable ». Pour cela, il compte sur le douzième homme, qui aide les joueurs à se « transcender dans les moments difficiles ». Mikkel Dessler, lui aussi, souhaite « donner du plaisir aux supporters en jouant offensif »

Mais ce sont bien les Marseillais qui arrivent favoris avec un seul match perdu à l’extérieur cette saison, contre le Paris Saint-Germain. « Il va falloir monter d’un cran en intensité de jeu » pour battre l’OM, indique le coach du TFC. Les Phocéens restent tout de même deuxièmes au classement, tandis que le Tèf est onzième.

Le groupe du TFC contre l’OM. Gardiens : Dupé, Haug. Défenseurs : Costa, Desler, Kamanzi, Nicolaisen, Rouault, Suazo. Milieux : Dejaegere, Chaibi, Genreau, Spierings, Tsingaras, Van den Boomen. Attaquants : Aboukhlal, Birmancevic, Dallinga, Onaiwu, Ratao, Hamulic.