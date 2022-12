Ligue 1. Le TFC s’incline lourdement face à l’OM

Le TFC n’a pas fait le poids face à l’OM lors de la 16e journée de Ligue 1 ce jeudi 29 décembre. Les Violets ont perdu six à un.

Nouveau coup dur pour le club toulousain. Le TFC affrontait l’OM au stade Vélodrome lors de la 16e journée de Ligue 1 ce jeudi 29 décembre. Pour la reprise du championnat, les Violets se frottaient donc à un gros morceau. Et ils n’ont pas fait le poids. Ils se sont en effet inclinés six buts à un.

Les Toulousains étaient pourtant plutôt bien partis. Après une minute d’applaudissements en mémoire de l’arbitre Johan Hamel et une autre en hommage à Pelé, ils ont débuté le match avec détermination. Le TFC se crée ainsi d’entrée de jeu deux occasions. Sans succès. L’OM ouvre le score à la 13e minute.

L’OM n’a laissé aucune chance aux Violets

Les Violets ne se laissent pas abattre face à ce but de Valentin Rongier et Farès Chaïbi tente d’égaliser à la 38e minute. Le TFC va bien marquer peu après… mais contre son camp. Rasmus Nicolaisen tente en effet une passe à son gardien, Maxime Dupé, qui loupe le ballon et le laisse entrer dans les cages.

🕘42'



Le CSC de Rasmus …



En voulant dégager de la tête pour la remettre à Max, notre défenseur a trop poussé son ballon et trompé notre gardien qui s'était avancé pour anticiper.

Dur, au regard des intentions toulousaines sur cette mi-temps …



2-0 #OMTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 29, 2022

Après la pause, les Violets sont menés deux à zéro. Et cela ne va pas s’arranger. Sead Kolašinac marque effectivement un troisième but pour l’OM à la 52e minute. S’ensuit un quatrième dix minutes plus tard avec une frappe de Dimitri Payet. L’écart se creuse de plus en plus entre les deux clubs.

Quatrième défaite de suite en Ligue 1 pour le TFC

Les Toulousains parviennent toutefois à éviter le nul grâce à un penalty transformé par Branco van den Boomen à la 66e minute. Hélas, l’OM obtient également un penalty. Cengiz Under le transforme à la 80e minute. Et seulement deux minutes plus tard, Nuno Tavares marque pour l’OM. Le score est de six à un.

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ …



Il n'y aura pas eu de temps additionnel, à raison …



Malgré de bonnes intentions montrées, les Violets ont sombré et s'inclinent lourdement face à un OM redoutable.



Il faudra tout donner dès ce week-end au Stadium face à Ajaccio.



6-1 #OMTFC pic.twitter.com/vg8ai8AhK1 — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 29, 2022

Les Violets s’inclinent donc lourdement face aux Marseillais. C’est leur quatrième défaite de suite en Ligue 1. Le TFC se retrouve ainsi à la 13e place du classement, juste devant la zone rouge. Il doit maintenant affronter Ajaccio. Le match aura lieu ce dimanche 1er janvier à 15h au Stadium de Toulouse.