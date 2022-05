Le TFC se déplace à Rodez avec le titre de champion de la Ligue 2 en ligne de mire

Déjà assuré de monter en Ligue 1 la saison prochaine, le TFC vise maintenant le titre de champion de la Ligue 2 en affrontant Rodez ce lundi 2 mai.

Cette année, ces 200 vieilles tuniques ont été distribuées à la clinique de Médipôle Garonne. © twitter TFC

Alors que le Toulouse Football Club est mathématiquement assuré de monter en Ligue 1 la semaine prochaine, le club a désormais « le titre en ligne de mire », comme il l’affirme sur ses réseaux sociaux. C’est avec cet objectif que le TFC se déplace à Rodez ce lundi 2 mai à 20h45 à l’occasion de la 36e journée de Ligue 2.

« Ce n’est pas le derby historique », estime l’entraîneur des Violets, Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant match. « Le derby historique, c’est Toulouse-Bordeaux, peut-être un peu avec Montpellier. Lorsque j’étais joueur, le RAF était en CFA. Sur les trente dernières années, l’équipe a passé plus de temps au niveau amateur qu’en professionnel. Mais ils ont fait un boulot remarquable. Donc c’est plus une bonne rivalité régionale. »

Le TFC ne pourra pas compter sur Rhys Healey contre Rodez

Le Rodez Aveyron Football a beau être dans le bas du classement du championnat, le club est pris au sérieux par les Toulousains : « Ils ont les armes pour s’en sortir. Au match aller, ils se sont démenés comme des lions pour ramener un point. Et nous, on se démènera comme des lions pour ramener la victoire. (…) Et c’est ce qui fait la beauté du sport. Chacun à ses problèmes, Lolo (Laurent Peyrelade, l’entraîneur du RAF, ndlr) pour se maintenir, et moi, pour le titre. »

En revanche, le TFC ne pourra pas compter sur un de ses piliers durant ce match contre Rodez. « Rhys Healey est touché à l’adducteur. Certainement, la saison sera terminée pour lui. C’est très dommageable pour lui et pour nous. Mais ça fait partie du foot. Et il a largement rempli son contrat pour nous avoir aidé à accéder à la Ligue 1 », a déclaré l’entraîneur des Violets.

« À l’extérieur, les supporters se donnent de la voix. Parfois, on a presque l’impression d’être à domicile », Philippe Montanier

Ce dernier a également eu un mot pour les supporter. Le stade de Rodez étant en travaux, seuls 85 supporters du TFC peuvent être accueillis. Les Indians Tolosa, le groupe des ultras, a donc décidé qu’il soutiendra le club depuis l’extérieur du stade. « Nous sommes simples visiteurs. Plus il y a de supporters, dans le stade, mieux on se porte. Lorsque à l’extérieur, il y a 75, 100 ou 200 personnes, ça nous fait chaud au cœur. En plus, ils se donnent de la voix. Parfois, on a presque l’impression d’être à domicile », a déclaré Philippe Montanier.