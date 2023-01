TFC-Brest: «Ne pas tomber dans l’euphorie», prévient Montanier

Le TFC reçoit Brest ce dimanche à 15h au Stadium de Toulouse. Une rencontre pour le compte de la Ligue 1 où le Tèf espère maintenir sa bonne forme.

Le Toulouse Football Club jouera cette rencontre à domicile. Crédit photo : ©Fabien Pomiès / JT

14 buts inscrits sur les trois derniers matchs. C’est la statistique vertigineuse qui témoigne de la bonne forme du groupe toulousain. Après avoir battu Ajaccio (2-0, Ligue 1), Lannion (1-7, Coupe de France) et Auxerre (0-5, Ligue 1), le TFC affronte Brest au Stadium. Un match de championnat dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche 15 janvier à 15h. La diffusion se fera sur Prime Video.

Mais Philippe Montanier reste pragmatique. « À chaque match sa vérité, je le dis à chaque fois mais je le pense sincèrement. On avait vu après Marseille [défaite 6-1, ndlr] qu’il ne fallait pas paniquer et mettre ça derrière nous. Là c’est pareil, avec Auxerre il faut mettre ça derrière nous, il ne faut pas tomber dans l’euphorie parce qu’elle serait injustifiée», tempère l’entraîneur toulousain.

Brest, «un match plus difficile» pour le TFC

Au classement de la Ligue 1, le TFC est 12e, et le Stade Brestois 17e. Les deux clubs sont des candidats sérieux pour le maintien dans l’élite du football français. « On est conscients de l’importance de ces confrontations directes. Maintenant entre être conscient de l’importance et puis gagner le match, il y a une grande différence », sourit Philippe Montanier.

Et que ce soit contre un cador du championnat ou contre un adversaire direct, « on n’a pas l’intention de changer de philosophie », rassure Montanier. Le groupe du TFC pour affronter Brest sera le même que pour le déplacement à Auxerre, même si le match sera « plus difficile ».

Gardiens : Dupé, Haug, Restes. Défenseurs : Costa, Diarra, Mawissa, Kamanzi, Nicolaisen, Rouault, Sylla. Milieux : Chaibi, Dejaegere, Spierings, Skyttä, Van den Boomen. Attaquants : Aboukhlal, Birmancevic, Begraoui, Dallinga, Onaiwu, Ratao.