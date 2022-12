Voici qui va succéder à Tugan Sokhiev à la tête de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

Tarmo Peltokoski va succéder à Tugan Sokhiev à la tête de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Ce jeune chef finlandais est âgé de seulement 22 ans.

Tarmo Peltokoski succède à Tugan Sokhiev à la tête de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse © Romain Alcaraz

Le maire vient de choisir le nouveau directeur musical de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Il s’agit de Tarmo Peltokoski. Ce jeune chef Finlandais, seulement âgé de 22 ans, occupe actuellement le poste de directeur musical et artistique de l’Orchestre symphonique

national de Lettonie.

« Le processus de réflexion mené depuis 2020 par Toulouse Métropole avec l’Orchestre et ses musiciens nous permet de faire ce choix ambitieux et enthousiasmant, qui tourne résolument l’Orchestre vers l’avenir et confortera encore davantage Toulouse au rang des meilleures formations symphoniques », estime le maire, Jean-Luc Moudenc.

Tarmo Peltokoski va succéder au chef russe Tugan Sokhiev dès 2024

Tarmo Peltokoski occupera ses fonctions dès le 1er septembre 2024 et jusqu’en août 2029. Il remplacera donc Tugan Sokhiev. Pour rappel, le maire de Toulouse avait demandé au chef d’orchestre russe de se positionner sur la guerre en Ukraine.

Il avait finalement décidé de démissionner de son poste de directeur musical de l’Orchestre national du Capitole en mars. Il avait aussi choisi de renoncer à son poste au Théâtre Bolchoï à Moscou. Tugan Sokhiev s’était en effet senti contraint de devoir choisir entre ses deux « familles musicales ».

Le jeune chef avait déjà dirigé l’Orchestre national du Capitole

« Ma relation avec les musiciens de l’Orchestre national du Capitole a été instantanément agréable et très inspirante musicalement. Ayant dirigé l’orchestre deux fois récemment, j’ai pu mesurer le travail fantastique fait par Tugan Sokhiev toutes ces années, qui a fait de cet orchestre un des meilleurs d’Europe », estime Tarmo Peltokoski.

Le Finlandais a effectivement déjà été à la tête de l’orchestre à Saint-Jean-de-Luz en septembre dernier et à la Halle aux grains de Toulouse en octobre. Il retrouvera l’Orchestre national du Capitole dès juillet prochain pour une tournée d’été et consacrera ensuite 12 à 14 semaines par an à la formation symphonique toulousaine.