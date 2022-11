Exposition, cirque, dîner insolite ou spectacle, voici 4 sorties pour occuper ce week-end de 3 jours à Toulouse

Un vendredi férié est souvent synonyme de week-end prolongé. L’occasion de prévoir des sorties en famille. Une expérience d’art immersif, un spectacle mêlant musique et cirque, un dîner insolite et un spectacle humoristique, voici quelques idées de sorties à Toulouse pour animer ce week-end de trois jours de la meilleure des manières. Laissez-vous guider.

Dans l’univers de Van Gogh

Si vous n’avez pas encore pu profiter de l’exposition hors-normes de Van Gogh aux Espaces EDF Bazacle, c’est le moment de vous y rendre. Il s’agit-là d’une véritable expérience artistique qu’ont déjà vécu plus de 50 000 visiteurs. “Van Gogh: The Immersive Experience” est une exposition totalement inédite et numérique à 360 degrés qui invite les Toulousains

à se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Van Gogh. Ceci est rendu possible par des projections

animées à grande échelle, du sol au plafond, dans une vaste zone de projection. Afin que l’immersion soit totale,

les visiteurs ont également l’opportunité de vivre un voyage en réalité virtuelle unique en son genre dans une

galerie complètement distincte de la zone de projection. L’exposition permet un voyage sensoriel et

émotionnel accompagnant l’artiste depuis ses débuts aux Pays Bas.

Cette expérience se présente comme un musée impossible, capable de faire revivre l’art dans les mouvements

et couleurs vibrantes du peintre hollandais, une occasion unique pour voir défiler l’œuvre complète et parfois

tourmentée de l’artiste.

Infos pratiques : “Van Gogh: The Immersive Experience”, jusqu’en janvier 2023, aux Espaces EDF Bazacle de Toulouse. Tarifs : adultes à partir de 15€, enfants à partir de 10€. Réservations en ligne.

Franche rigolade entre Toulousains

Une sortie pleine d’humour au Studio 55 à Toulouse ce week-end ©Studio 55

Pour se détendre durant ce week-end de trois jours, quoi de mieux qu’un peu d’humour… à la Toulousaine. Mélissa, Fred et Pat, plus connus localement sous le nom de “Les Toulousains”, se sont dévoués pour faire travailler vos zygomatiques, via leur nouveau spectacle baptisé “Lol of the dead”.

Un virus s’est échappé d’un laboratoire et la capitale du monde, Toulouse, devient l’épicentre d’une invasion de zombies ! Pour stopper la propagation, Cheryl, agent secret commanditée par le Gouvernement (Mélissa Billard) fait appel à Pac-Man, un célèbre hacker (Fred Menuet) pour trouver un antidote. Enfermés dans un cinéma, ils devront collaborer avec Ghost, chauve et complotiste (Pat Borg), pour déjouer toutes les attaques des zombies qui les encerclent. Réussiront-ils à sauver le monde ?

Après “Toulousain 1 et 2”, “Aéro malgré lui” et “Une Glacière pour quatre”, “Lol of the dead” vous entraîne dans une aventure haletante où vous retrouverez, c’est sûr, tout l’humour du trio toulousain.

Infos pratiques : “Lot of the dead”, au Studio 55, au 55 Av. Louis Breguet à Toulouse, le 11 novembre.

Tarifs : 26 euros, ou 21 euros en tarif réduit. Réservation possible en ligne.

Un dîner dans un igloo

Une sortie gourmande à Toulouse pour ce week-end ©Friche Gourmande

Installée au cœur du quartier de Montaudran, la Friche Gourmande est un concept éclectique mêlant street-food (4 stands), drink (2 bars) et lieu de vie (avec espaces de jeux, animations…) où il fait bon vivre. Cet espace de restauration rassemblant plusieurs enseignes de restauration rapide, inaugure un nouveau décor avec l’arrivée des premiers froids.

Depuis le 2 novembre, la Friche Gourmande, a renfilé ses après-skis pour offrir aux Toulousains une expérience 100% montagne « comme si l’on y était ». Pour la 2e année consécutive, ce “food-court” de 1 200 m², se transforme en station de ski. Sur la grande terrasse de 750 m², les fricheurs pourront retrouver 7 véritables télécabines tout droit débarquées des 3 vallées (6 personnes max) et 13 igloos (8 personnes max) chauffés. Le préau aménagé et chauffé lui aussi pourra accueillir jusqu’à 100 personnes.

Les MAC, le Bagel Français et Pizza Lopez (les trois restos historiques de la Friche Gourmande) réajustent leur carte avec de nouvelles recettes aux saveurs hivernales. Les plats signatures de cette année à découvrir et à déguster sans tarder : le bagel raclette, le burger montagnard ou encore, la pizza savoyarde. Un nouveau stand fera son apparition : “Comment Savoie ?” proposera exclusivement de la raclette, avec du fromage au lait cru et de la charcuterie et accompagnements

(pommes de terre et salade) à volonté. Également à la carte du restaurant éphémère : du génépi des Montagnes pour se réchauffer les soirs de grand froid !

Le petit plus gourmandise à retrouver en exclusivité à la Friche Gourmande : les chamallows à faire griller sur l’un des braseros répartis entre les igloos et télécabines.

Infos pratiques : “La Friche Gourmande”, 10 Impasse Didier Daurat à Toulouse.

Ouvert ce vendredi de 12h à 14h et de 17h à 01h et le samedi de 19h à 2h. Réservations en ligne.

Quand la musique rencontre le cirque

24 musiciens et artistes de cirque se réunissent sous un chapiteau (chauffé) pour vous proposer une performance exceptionnelle et atypique. En effet, le Surnatural Orchestra et le Cirque Inextrémiste joueront un spectacle en trois dimensions, au plus près du public. Baptisé “Pic”, il vise à mettre en doute nos perceptions autant que nos certitudes… D’un solo gras et lourd, à un “tutti” doux et volatile, la musique n’est pas là au service des scènes de cirque, elle en construit le sens et l’émotion. Par leur douceur et leur merveilleux, les avions de balsa, les pliages de matériaux high-tech, les jonglages de plumes…, amènent un silence de méditation, contrechamps aux scènes évoquant la puissance du collectif, l’effort démesuré de la résistance physique (suspensions, pyramides, chaînes de corps pendus par un bras…) et la dérisoire lucidité du clown. Une fenêtre poétique et utopique. Un spectacle grandiose, foutraque et féérique qui offre l’opportunité d’aborder l’art circassien d’une autre manière.

Infos pratiques : “Pic”, à Odyssud Blagnac. Le samedi 12 novembre à 20h30. Tarifs : 28€. Réservation en ligne.