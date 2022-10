Trois solutions pour trouver de l’essence à Toulouse

Un tiers des stations d’essence manquent de carburant à Toulouse et en Occitanie. Le Journal Toulousain indique trois astuces pour trouver le précieux liquide.

Un tiers des stations-service de Toulouse et d’Occitanie manquent d’essence. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

Un mouvement de grève est toujours en cours dans les raffineries de TotalEnergies et ExxonMobil. Cela entraîne des pénuries et des difficultés d’approvisionnement dans les stations-service. En Occitanie et dans la région de Toulouse, environ un tiers des pompes à essence sont vides. La proportion est similaire à celle observée dans le reste du pays, alors même qu’il n’y a pas de raffinerie dans la région.

La situation est problématique pour les automobilistes qui doivent prendre leur mal en patience pour trouver de l’essence dans les stations-service de Toulouse. Mais il existe plusieurs solutions. Des sites et des applications mobiles permettent de trouver le précieux liquide. Il convient de préciser que la liste qui suit n’est pas exhaustive.

1. La carte interactive du gouvernement

La carte interactive du gouvernement pour localiser les stations-service disponibles. Capture d’écran

Le gouvernement français propose une carte interactive disponible sur le site prix-carburants.gouv.fr. Elle recense toutes les stations-service du pays encore disponibles. Cette carte permet de faire une recherche par département, par code postal, par type de carburant et même par type d’enseigne. Il est aussi possible de faire une recherche en fonction de son itinéraire. Le site fait cependant face à des difficultés au regard de la forte demande.

2. Le site communautaire penurie.mon-essence.fr

En plus de permettre de comparer les prix, le site mon-essence.fr permet aussi de repérer les stations d’essence ouvertes à Toulouse. Capture d’écran

Plusieurs sites proposent des services similaires. Ils sont mis à jour par la communauté d’utilisateurs. C’est le cas de penurie.mon-essence.fr qui s’appuie sur pas moins de 18 000 utilisateurs. Ce service est également disponible à travers des applications mobiles disponibles sur les appareils Android et Apple.

3. L’application mobile Waze

Tout comme Waze. La célèbre appli ne sert pas qu’à trouver un itinéraire. Elle permet aussi de trouver des stations-service. Pour cela, il faut aller dans les paramètres, choisir le type de carburant avec lequel fonctionne sa voiture et saisir “station-service” dans le moteur de recherche.

Bonus : Les sites des réseaux de distribution d’essence à Toulouse

Les réseaux de distribution comme TotalEnergies ou encore Avia proposent également des applications permettant de localiser leurs stations d’essence à Toulouse.