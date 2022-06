Le site Internet toulousain “Savez-vous planter chez nous” fait le bonheur des jardiniers depuis plus de 10 ans

Depuis 2011, le site Internet toulousain de co-jardinage, “Savez-vous Planter Chez Nous” rassemble 50 000 amateurs de jardinage, qui collaborent dans le monde entier autour de leur passion : le jardin.

Jardin cultivé. Image d’illustration. ©Marc Vaugenot / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Mettre en relation des personnes qui possèdent un jardin mais n’ont pas le temps de le cultiver avec des personnes sans jardin qui souhaitent s’occuper d’un potager, c’est l’objectif du site Internet toulousain Savez-vous Planter chez nous. Cette initiative a vu le jour en 2011, sous l’impulsion de la toulousaine Chantal Perdigau : « C’est en observant mon entourage que j’ai eu l’idée de créer cette plateforme. Certains avaient des jardins et peu de temps pour s’en occuper. A l’inverse, j’avais des amis qui jardinaient sur leur balcon ou attendaient d’obtenir une parcelle dans un jardin partagé ». Elle décide alors de mettre en relation ces deux types de profils pour que chacun y trouve son compte.

Du co-jardinage… mais pas que

C’est par un système de petites annonces que les jardiniers entrent en relation et se rencontrent. Le site est ouvert à tous et permet aux maraîchers en herbe d’exercer leur passion… Mais pas seulement, comme le précise Chantal Perdigau : « Au-delà du jardinage, les bénéfices des échanges sont multiples. La plateforme permet de favoriser la biodiversité, de faire des économies, de mieux s’alimenter mais aussi de se reconnecter avec la nature et de créer du lien social. Certains sont actifs sur le site depuis son lancement ! »

En plus du partage des jardins, la plateforme propose une rubrique qui permet aux utilisateurs d’échanger des graines et des plants. Enfin, la rubrique “choux-choux” permet d’entrer directement en contact avec des professionnels et des producteurs qui respectent un cahier des charges écoresponsables.

Un site toulousain de jardins partagés qui s‘exporte à l’international

Aujourd’hui, le site compte environ 50 000 inscrits, qui sont répartis aux quatre coins du globe : « Nous avons des annonces et des jardiniers jusqu’en Guyane, en Martinique, en Belgique, au Canada ou au Maroc », ajoute Chantal Perdigau.

Avec les beaux jours qui reviennent, le jardinage est tendance. Une pratique ouverte et bénéfique à tous comme le précise Chantal Perdigau : « Peu importe son niveau ou ses connaissances, il ne faut pas avoir peur de se lancer ». Sur la région toulousaine “Savez-vous Planter Chez Nous” propose environ 300 parcelles de jardin à partager.

Jérémy Marty