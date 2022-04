Saint-Orens-de-Gameville. Le salon d’art contemporain ARToulous’Expo est de retour

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, le salon d’art contemporain toulousain, ARToulous’Expo s’installe à Saint-Orens-de-Gameville. Une trentaine d’artistes sont présents.

Le salon est ouvert de 10h à 19h30 le samedi 30 avril et de 10h à 18h30 le dimanche 1er mai. (Image d’illustration CC BY Jean-Pierre Dalbéra / Flickr)

Peintures et sculptures sont au rendez-vous. Ce week-end, une trentaine d’artistes et de galeries investissent l’espace lauragais à Saint-Orens-de-Gameville près de Toulouse. Chaque année, le salon d’art contemporain toulousain, ARToulous’Expo, réunit amateurs, passionnés et professionnels. Pour cette 14e édition, le salon donne rendez-vous au public du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022.

Un salon qui permet au public de s’intéresser à l’art contemporain

Pendant trois jours, le public pourra profiter des œuvres exposées. L’objectif de l’événement est de permettre au plus curieux de s’intéresser à l’art contemporain. Sur une surface de près de 700m², le public peut parcourir les différents travaux artistiques contemporains. Toutes les formes d’art sont présentes : peintures, sculptures, céramiques, mosaïques… Une grande artiste décédée en 2005, Mireille Berrard, est notamment l’invitée d’honneur de cette 14e édition.

Les artistes et les galeries seront présents pour rencontrer les visiteurs. Ces derniers peuvent acheter les œuvres exposées. Pour avoir une idée des artistes et galeries présents ainsi que des œuvres exposées, elles sont disponibles sur le site de ARToulous’Expo. Le salon ouvre ses portes de 10h à 19h30 le samedi 30 avril et de 10h à 18h30 le dimanche 1er mai.