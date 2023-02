Rénovation énergétique : une aide aux copropriétaires du Grand Mirail à Toulouse

Toulouse Métropole a décidé d’augmenter son aide versée aux copropriétaires du Grand Mirail pour leur permettre de mener à bien leurs travaux de rénovation énergétique. Elle bénéficierait à huit résidences, soit 1 300 logements.

La Métropole de Toulouse augmentera son aide aux copropriétaires pour la rénovation énergétique de leur résidence CC BY-SA 4.0 Cjp24

Cela devrait aider plus d’un copropriétaire à rénover sa résidence. La Métropole de Toulouse a décidé d’augmenter le taux de subvention pour la réalisation de travaux de réhabilitation des copropriétés du Grand Mirail, hors dispositifs de plans de sauvegarde. Les élus de la collectivité ont voté une délibération en ce sens lors du conseil métropolitain du jeudi 16 février dernier.

« Malgré le niveau élevé de subventions, le taux d’effort que représentent les travaux demeure trop élevé pour les propriétaires majoritairement fragiles de ces copropriétés. Ceci peut les conduire à ne pas voter le programme de travaux pour lequel ils ont été accompagnés, ou à devoir opérer des choix parmi les postes de travaux à réaliser », constate la collectivité. Le risque est alors que les travaux de rénovation énergétique de ces copropriétés, surtout l’isolation thermique par l’extérieur et le remplacement des menuiseries qui sont particulièrement coûteux, ne soient pas réalisés.

Une hausse de cette aide aux copropriétaires de 5 ou 10%

La situation actuelle a d’autant plus accentué cette problématique. « Déjà constatée précédemment, cette difficulté prend une dimension nouvelle avec la forte augmentation des coûts des matériaux, qui éloigne encore davantage la perspective pour les copropriétés du Grand Mirail de pouvoir mettre en œuvre les programmes globaux de travaux nécessaires », estime la Métropole.

D’après les chiffres de la collectivité, les restes à charge, après déduction des subventions et primes, varient actuellement entre 12 000 euros pour un T2 à 25 000 euros pour un T5. Afin de « ramener à des niveaux soutenables » la somme dont les copropriétaires doivent s’acquitter et leur permettre de mener à bien leurs travaux de rénovation énergétique, la Métropole va donc augmenter ses taux de subvention de 5 à 10%. Cette augmentation s’accompagnerait également d’une hausse de l’aide apportée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les restes à charge ne s’élèveraient ainsi plus qu’à 5 000 euros pour un T2 et 11 000 euros pour un T5.

Des résidences qui ont besoin d’une rénovation énergétique

En tout, huit copropriétés seraient concernées par cette hausse du taux de subvention, soit 1 300 logements. Pour la collectivité, cela représentera un coût maximal de 7 millions d’euros. Jamal El Arch, élu membre du groupe d’opposition métropolitaine AMC (Alternative pour une Métropole Citoyenne), a salué cette décision de la Métropole. « Nous considérons qu’aider les petits copropriétaires pour rénover leur logement est bien évidemment une très bonne chose », souligne-t-il.

L’élu ajoute : « Ces copropriétaires ne sont pas en mesure d’assumer la réhabilitation de leur bien avec leurs propres moyens. Nous sommes donc favorables à ce soutien, car il s’agit là de l’intérêt général étant donné les risques sur l’ensemble des bâtiments : incendie, étanchéité, isolation, ventilation, d’évacuation d’eau, etc ». En effet, les huit résidences qui profiteraient de cette hausse du taux de subvention datent des années 1960 et 1970 et sont « en fin de cycle technique », voire « dégradée », comme le relève la Métropole.

Les élus de Toulouse Métropole ont adopté la délibération

Si Jamal El Arch se réjouit de cette hausse du taux de subvention, il demande toutefois à avoir « de vrais bilans sur ces opérations et expériences ». « Nous sommes très préoccupés par la gestion de l’argent public. Notre exigence aujourd’hui est donc d’avoir des outils de suivi », indique-t-il. Karine Traval-Michelet, vice-présidente de la collectivité en charge de l’habitat et du logement, est favorable à cette demande.

« Bien évidemment, nous pourrons faire un bilan lors de la prochaine commission habitat logement. Sachez que ce sont des plans suivis dans le cadre de la commission locale d’amélioration de l’habitat en lien avec les services de l’État », précise la présidente du groupe d’opposition Métropole Solidaire, Écologique et Démocratique (MSED). Après cette intervention de Karine Traval-Michelet, Jean-Luc Moudenc, président de la Métropole, a soumis au vote la délibération. Le conseil métropolitain l’a adoptée à l’unanimité.