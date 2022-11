Rencontre au Muséum de Toulouse avec des experts… de la mort

Deux experts scientifiques et judiciaires sont à rencontrer le 1er décembre à Toulouse, dans le cadre des “jeudis du Muséum”. Leur champ de compétence : la mort. L’un est spécialiste en criminalistique et archéologie forensique, l’autre des insectes nécrophages et de la preuve scientifique.

La rencontre se déroule au Muséum de Toulouse Crédit photo : Samuel Bausson / CC BY-SA

« Comment font les médecins légistes pour faire parler les cadavres ? Comment étudier une scène de crime ? Comment procèdent les experts des séries policières dans la vraie vie ? », autant d’interrogations rhétoriques auxquelles le Muséum souhaite répondre. Et ce avec une rencontre, dans le cadre de son rendez-vous mensuel des “jeudis du Muséum”, autour de l’exposition “Momies, corps préservés, corps éternels”.

Deux experts médico-légaux seront présents à l’auditorium du Muséum de Toulouse, le jeudi 1er décembre à 18h30. Ils échangeront sur leur métiers particuliers, sur fond de lecture de “Nécropolis”, un polar d’Hebert Liebermann.

Des experts de la mort

Patrice Georges est expert judiciaire près la Cour d’Appel de Toulouse. Sa spécialité : la criminalistique et l’archéologie forensique. Concrètement, il utilise les méthodes de l’archéologie dans des contextes criminels de recherche et de découverte de corps enfouis illégalement.

Il travaille pour plusieurs organismes dont l’Inrap ou le centre de recherches archéologiques de Montauban. L’expert est également conseiller scientifique de l’exposition du Muséum de Toulouse.

À rencontrer également, Damien Charabidze, docteur en biologie et maitre de conférences à l’Université de Lille, spécialiste des insectes nécrophages et de la preuve scientifique. Lui aussi est expert judiciaire, mais à la Cour d’Appel de Douai. Il étudie notamment les bactéries et insectes mangeurs de cadavres, qui entrent en scène lors de la décomposition. Deux experts pour qui la mort n’est pas une fin, mais un début.

Informations pratiques : Rencontre dans le cadre des “jeudis du Muséum”. Adresse : 35 allées Jules Guesde, Toulouse. Horaires : Jeudi 1er décembre à 18h30. Tarif : gratuit.