Récap d’actu. Toulouse métropole, Bigflo et Oli et législatives au programme

C’est la fin de la semaine, il est temps de faire le point sur l’actualité de ces sept derniers jours avec le Récap d’actu. Au programme : la collecte des déchets va-t-elle être privatisée à Toulouse Métropole ? la « préco » de Bigflo et Oli et les législatives se préparent en Occitanie.

La collecte de déchets de Toulouse Métropole privatisée ?

Depuis la grève et encore aujourd’hui, certaines entreprises privées viennent parfois au secours de tournées défaillantes. ©Séverine Sarrat-JT

Dans le Récap d’actu, le JT fait le point sur la situation de la collecte des déchets. Après près d’un mois de grève des éboueurs de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc avait brandi la menace de la privatisation de la collecte des déchets. Quatre mois plus tard, de nombreux dysfonctionnements persistent dans certaines tournées. C’est le cas notamment des ramassages d’ordures qui dépendent du dépôt de l’Union. A noter que sur l’agglomération toulousaine, ce sont cinq centres de ramassage de déchets qui sont en service. La suite de l’article est à lire par ici.

Le CHU de Toulouse examinera le sarcophage découvert à Notre-Dame de Paris

La cathédrale de Paris avant l’incendie. Crédit photo : licence pixabay – CC LeifLinding

La cathédrale Notre-Dame de Paris dissimulait donc encore un secret. Alors que les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) réalisaient une fouille du site avant les travaux de rénovation, ils ont découvert un sarcophage. En plomb et de forme humaine, il est « intégralement conservé » selon le ministère de la Culture. Lire l’article pour en savoir plus.

Dans le Récap d’actu, Bigflo et Oli lancent une “préco” du prochain album à personnaliser

Bigflo et Oli dans Sacré Bordel. Crédit : DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music

Le duo de rappeurs toulousains Bigflo et Oli a annoncé la sortie de son prochain album pour le 24 juin. Mais cet opus n’a pas encore de couverture. En ouvrant les précommandes, les chanteurs proposent à leurs fans de choisir la pochette et le titre du disque qu’ils préfèrent. Et c’est cet exemplaire qu’ils recevront dans leurs boîtes aux lettres. Explications.

En Occitanie, le PS est divisé à propos de l’accord avec LFI

Le PS et LFI ont trouvé un accord en vue des élections législatives. CC Rama – licence CeCILL

Le parti de la rose est au bord de l’implosion. Dans la soirée du mercredi 4 mai, les négociateurs du Parti socialiste et de La France insoumise ont trouvé un accord en vue des élections législatives à venir. Il prévoit que les “insoumis” laisseront soixante-dix circonscriptions de l’Hexagone et des Français de l’étranger aux candidats socialistes. Dont six en Occitanie. Le reste de l’article est à lire par ici.

Dans le Récap d’actu, qui sont les candidats “Ensemble” en Haute-Garonne ?

©Richard Ying et Tangui Morlier

Cinq semaines avant le premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle a annoncé la création de la confédération “Ensemble”. Elle rassemble le parti Renaissance, le nouveau nom de La République en marche, Le Modem de François Bayrou, et Horizon, le parti d’Édouard Philippe. Le JT vous en dit plus.