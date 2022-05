Bigflo et Oli lancent une “préco” du prochain album à personnaliser

Les rappeeurs toulousains Bigflo et Oli ont lancé une précommande de leur prochain album que les fans peuvent personnaliser. La pochette et le titre les plus plébiscites illustreront les jaquettes qui seront proposées dans le commerce.

Bigflo et Oli dans « Sacré Bordel ». Crédit : DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music – capture d’écran

Le duo de rappeurs toulousains Bigflo et Oli a annoncé la sortie de son prochain album pour le 24 juin. Mais cet opus n’a pas encore de couverture. En ouvrant les précommandes, les chanteurs proposent à leurs fans de choisir la pochette et le titre du disque qu’ils préfèrent. Et c’est cet exemplaire qu’ils recevront dans leurs boîtes aux lettres.

« C’est vous qui choisissez le nom et la pochette du prochain album », lancent Bigflo et Oli sur leurs réseaux sociaux. Les fans ont le choix entre quatre photos représentant le duo et trois titres : « Les autres c’est nous », « Tous extraordinaires » et « Florian & Olivio ». La version la plus demandée sera celle proposée dans le commerce.

Lors de la publication de cet article, le titre « Les autres c’est nous » avec une photo des artistes à côté d’une peinture dans un atelier est en tête. Mais les précommandes sont possibles jusqu’au dimanche 8 mai. Quoi qu’il en soit, l’opération est un succès. Plus de 10 000 disques ont été précommandés en seulement 24 heures. La vidéo annonçant l’initiative compte quelque 250 000 visualisations en moins de 48 heures.

Juste Merci…💿

⚠️ La précommande s’arrête dimanche…⏳ pic.twitter.com/SspoyA0ixV — De retour (@bigfloetoli) May 3, 2022

Les rappeurs toulousains ont su mobiliser leur communauté de fans. Après presque deux ans de pause médiatique, ils ont dévoilé le single « Sacré bordel » juste avant le premier tour de l’élection présidentielle. Bigflo et Oli, qui se sont fait connaître du grand public avec l’album « La cour des grands » en 2015, dévoileront leur nouvel opus à l’occasion d’un concert à l’AccorHotels Arena, Bercy, à Paris.