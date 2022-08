Récap d’actu. Contrôles, Petit Bikini et tramway à Toulouse

Les grandes vacances se terminent, mais pas le récap d’actu : au programme, contrôle de stationnement par caméra à Toulouse, retour du tramway, palpation des voyageurs par la SNCF, et réouverture du Petit Bikini.

Entrée en vigueur du contrôle de stationnement par caméra à Toulouse

Le dispositif Lapi permet d’interroger la base de donnée des horodateurs en direct. Crédit photo : © Nicolas Belaubre – JT

C’est une nouveauté pour les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Depuis ce mardi 16 août 2022, le dispositif Lapi permet un contrôle du stationnement automatisé à Toulouse.

C’est grâce à une caméra embarquée en voiture que les agents pourront, en temps réel, lire les plaques d’immatriculation et savoir si le véhicule est à jour de son forfait ou de son abonnement. C’est la banque de données des horodateurs et de la Mairie qui est ainsi interrogée. Les détails du dispositif et sa controverse sont à retrouver dans l’article.

Toulouse : le tramway reprend du service

La ligne T1 du tramway reste interrompue CC BY-SA 3.0 Maxime Lafage

Depuis ce mercredi 17 août 2022, le tramway de Toulouse a repris du service. Il était à l’arrêt depuis plusieurs semaines en raison de travaux sur les lignes.

C’est en effet la création d’un terminus partiel à Odyssud qui a empêché le passage du tramway ces dernières semaines, dans le but de l’augmenter par la suite, comme l’explique le Journal Toulousain.

Si la ligne T2 a repris normalement, la ligne T1 reste pour l’instant interrompue entre Ancely (terminus temporaire) et le MEETT.

Toulouse. Le pont Saint-Pierre reste piéton un mois de plus

Le dôme de la Grave et le pont Saint-Pierre à Toulouse. Crédit photo : ©Pxhere

C’était une expérience de la mairie de Toulouse lancée le 18 juillet 2022. Le pont Saint-Pierre est fermé à la circulation automobile, réservé aux piétons et aux cyclistes. Depuis un mois, tables de pique-nique et transats s’y sont installés.

Au vu du succès de l’opération, les voitures n’y seront pas de retour le 23 août, comme c’était originellement prévu. La mairie de Toulouse prolonge un mois de plus, jusqu’au 18 septembre.

À l’avenir, le Pont Saint-Pierre devrait devenir à sens unique, et la deuxième voie être transformée en piste cyclable. Plus de détails par ici.

Toulouse-Figeac. La SNCF autorisée à fouiller les voyageurs par palpation, mais c’est exceptionnel

Les voyageurs prenant le train entre Toulouse et Figeac peuvent être fouillés par palpation par des agents de la SNCF jusqu’au 21 août. © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

C’est une mesure exceptionnelle. Du 17 au 20 août, la SNCF a pu procéder à des fouilles par palpations. Des contrôles rendus possibles entre Toulouse et Figeac, en raison du festival international de théâtre de rue d’Aurillac.

Une dérogation donnée à la compagnie ferroviaire par le préfet de Haute-Garonne. En effet, de grands évènements comme celui-ci peuvent entraîner des menaces pour la sécurité publique. La SNCF intervient ainsi dans le cadre du plan Vigipirate, comme il l’est expliqué dans l’article du JT.

Ramonville. Le Petit Bikini reprend du service après un incendie

Près de trois semaines après un incendie, le Petit Bikini, à Ramonville, rouvre ses portes au public à partir de ce mercredi 17 août. @LeBikini

Un incendie s’y était déclaré fin juillet, le Bikini a donc dû fermer pendant plusieurs semaines, en pleine saison estivale. Aujourd’hui, la salle de spectacle est en bonne voie de réouverture.

Ce mercredi 17 août 2022, c’est le Petit Bikini qui a rouvert ses portes. Le “grand”, lui, devrait être de retour dans les semaines à venir. Des soirées seront prochainement programmées mais, pour l’instant, l’établissement de Ramonville propose un « rendez-vous au bord de la piscine ». L’article juste ici.