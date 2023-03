Racing 92 – Stade Toulousain : la compo et l’avant-match

Ce dimanche 5 mars, le Racing 92 et le Stade Toulousain s’affrontent pour la 20e journée de Top 14. Le point sur la compo et les stats.

Melvyn Jaminet est de retour dans le XV de départ du Stade Toulousain. Crédit photo : ©Stade Toulousain

Ils ont un statut de leader à défendre, malgré de nombreux joueurs internationaux absents en raison du tournoi des Six Nations. Les Rouge et Noir se déplacent à Paris La Défense Arena, ce dimanche 5 mars 2023 à 21h05. Le Stade Toulousain va en effet affronter le Racing 92 dans le cadre de la 20e journée de Top 14. La rencontre sera diffusée sur Canal+ et arbitrée par Luc Ramos

Avec 63 points, les Toulousains sont certes premiers du championnat, mais n’ont que huit points d’avance sur leur dauphin, le Stade Français. Du côté des Racingmen, leurs 46 points ne leur offre qu’une 7e place au classement. Les Ciel et Blanc ont clairement une 6e place dans le viseur, synonyme de phases finales. Mais ils restent sur une lourde défaite à Lyon (45-11). Côté toulousain, la confiance est là avec une victoire (34-10) contre la Section Paloise.

Mauvaka et Jaminet titulaires, Fouyssac en troisième ligne… La compo du Stade Toulousain

Pour mener le Stade Toulousain face au Racing, le coach Ugo Mola a décidé de donner le capitanat à Peato Mauvaka, de retour dans le XV de départ. Autre titularisation d’un des cadres toulousains, celle de Melvyn Jaminet, également de retour de blessure, mais qui n’a pas joué en Équipe de France, où Thomas Ramos reste l’arrière numéro 1.

Entré en cours de match à la troisième ligne contre Pau, Fouyssac débutera cette fois le match en 7, gage de polyvalence pour cet ancien trois quart centre. La charnière du match précédent est reconduite, avec l’association Graou-Mallia. Autre polyvalence, celle d’Arthur Retière. Tantôt utilisé en 10, tantôt à l’arrière comme face à Pau, le Toulousain jouera cette fois à l’aile.