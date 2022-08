Baignade, ciné, visite : quelles activités pour ce week-end ensoleillé à Toulouse ?

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties pour profiter du retour du soleil à Toulouse ce week-end. Vous pourrez, par exemple, assister à une projection de film en plein air en dégustant un pique-nique, participer à une pool party pour fêter la réouverture du Bikini, admirer l’architecture de l’île du Ramier ou encore faire du ski nautique sur le lac de Sesquières.

De nombreuses activités au lac de Sesquières, près de Toulouse

Les fortes chaleurs sont de retour ce week-end à Toulouse. Alors, pour se rafraîchir un peu, prenez la direction de la base de loisirs WamPark installée sur les eaux calmes du lac de Sesquières. Au programme : baignade et farniente, pendant que les plus sportifs s’essaient au ski nautique, au wakeboard, au paddle ou se lancent sur le gigantesque parcours de téléski. Entre deux activités, faites une pause gourmande dans l’espace restauration pour déguster un smoothie frais accompagné d’une collation sucrée, ou salée.

Puis, repartez à l’aventure sur les jeux gonflables flottants installés en forme de parcours du combattant. Ici, sautez sur des trampolines, franchissez des tours de plusieurs mètres de haut, glissez sur des toboggans, montez sur des murs d’escalade, pénétrez dans des châteaux gonflables ou faites vous éjecter d’un blob jump. Après avoir savouré une salade, une pizza ou un bon wrap, vous pouvez faire une balade digestive d’environ deux kilomètres autour de l’étendue d’eau. Des tables de ping-pong, terrains de pétanque et modules de fitness sont installés de part et d’autres du parcours.

Infos pratiques : Base de loisirs WamPark Sesquières, allée des Foulques, Toulouse. Accès gratuit, activités payantes. Pass une journée grand téléski + water games : 52 euros. Ouvert de 10h à 20h30.

Pool party et soirée 70’s pour la réouverture du Petit Bikini ce week-end

Après avoir été touché par un incendie à la fin du mois de juillet dernier, le Bikini à Ramonville-Saint-Agne a enfin rouvert les portes d’une partie de son complexe ce mercredi 17 août. Alors, pour fêter tous ensemble la bonne nouvelle, le Petit Bikini organise une soirée “70’s” ce samedi. L’occasion de siroter un cocktail autour de la piscine, accompagné de petits plats préparés par la guinguette et surtout, de se dandiner sur les meilleurs tubes de ces années cultes. AC/DC, Jackson 5, Queen, The police, David Bowie, Bob Marley, The Rolling Stones, Serge Gainsbourg, Abba, Kiss, Jacques Dutronc… Entre le pop, le rock et le disco, il y en a pour tous les goûts.

Dimanche, changement d’ambiance. Venez vous prélasser au bord de la piscine et danser sur les mix des Djs aux influences électroniques, techno, deep house qui se succèdent durant toute l’après-midi pour animer la pool party. Si vous avez un petit creux, L’encas d’Anko confectionne des gaufres en forme de poisson, traditionnellement fourrées à la pâte de haricot rouge, mais cette fois-ci préparées avec du chocolat et des pommes au four.

Infos pratiques : Le Bikini, rue Théodore Monod, Ramonville-Saint-Agne. Apéro 70’s, samedi 20 août à 18h. Gratuit, sur réservation au 05 62 24 09 50. Pool party dimanche 21 août à 15h. Achat entrée sur place : 5 euros.

Assistez à une projection de film en plein air ce week-end

Le Point Accueil Jeunes et la Maison du Lien Social de Cornebarrieu organisent une séance gratuite de cinéma en plein air ce samedi 20 août dans le Parc du Pont-Vieux, bordé par la rivière L’Aussonnelle en plein centre-ville. Profitez de la baisse des températures en début de soirée pour installer une nappe au cœur de cet écrin de verdure rafraîchissant et déguster un pique-nique en famille ou entre amis avant la projection du film “La Vie Scolaire” réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir.

Celui-ci raconte l’histoire de Samia, une jeune conseillère principale d’éducation (CPE) qui quitte son Ardèche natale pour travailler dans un collège réputé comme difficile de la ville de Saint-Denis. Elle est rapidement confrontée à des problèmes de discipline et découvre la réalité sociale qui pèse sur le quartier. Mais la CPE novice s’étonne aussi de l’incroyable vitalité et de l’humour des élèves comme des surveillants. Elle se prend d’affection pour Yanis, un adolescent vif et intelligent dont elle a flairé le potentiel, mais qui renonce à toute ambition en se cachant derrière son insolence. Débute alors un long combat pour tenter de l’amener à se projeter vers un avenir meilleur.

Infos pratiques : Ciné plein air, parc du Pont-Vieux, rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu. Samedi 20 août à 21h15. Gratuit, sans inscription.

Une visite guidée à la découverte de l’Île du Ramier de Toulouse

L’Office du Tourisme de Toulouse, en partenariat avec l’Espace Patrimoine et la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, vous propose ce week-end de participer à une visite guidée “à deux voix”, en compagnie d’un guide et d’un architecte, à la découverte des bâtiments modernes et contemporains de l’Île du Ramier. Vous en apprendrez également davantage sur les grands courants architecturaux qui participent encore aujourd’hui à l’identité si singulière de la ville.

L’Île du Ramier a longtemps été dédiée à la minoterie. C’est-à-dire à la transformation industrielle des grains de blé en farine. La Ville acquiert l’ensemble du terrain en 1904 pour y construire de nouvelles infrastructures. Au cours de la visite, vous entendrez notamment parler du pont Saint-Michel, de la soufflerie de Banlève, de l’usine hydroélectrique, du grand parc des sports avec la piscine Nakache et le Stadium, de la cité universitaire Daniel Faucher, mais aussi, du projet de la mairie de créer un Grand Parc Garonne sur l’Île.

Infos pratiques : Balade architecturale à deux voix, rendez-vous à l’arrêt de tramway Île du Ramier, Toulouse. Samedi 20 août de 10h à 12h. Gratuit, sur réservation.