Toulouse. Lancement de Popcon, le salon pop culture et geek

La Popcon de Toulouse se tient ces 10 et 11 septembre 2022 au manoir du Prince de Portet-sur-Garonne, en périphérie de Toulouse. Au programme de ce rendez-vous entre la pop culture et l’univers geek: rencontres, jeux vidéo, cinéma, séries télévisées, cosplay, manga…

Cette année, la Popcon a invité deux comédiens de la série télévisée Kaamelott. Affiche: Popcon by Miharu

L’évènement est un rendez-vous attendu par les Toulousains fans de pop culture, et il commence ce week-end. Comme en 2021, le salon Popcon s’installe au manoir du Prince de Portet-sur-Garonne, à deux pas de Toulouse. La convention qui réunit les univers du manga, des jeux vidéo, des comics ou encore des séries télévisées, se tient les 10 et 11 septembre 2022.

Pour cette édition, deux invités de marque ont été annoncés. Deux comédiens de Kaamelott, la série culte d’Alexandre Astier : Nicolas Gabion, jouant le rôle du pleutre Bohort et Bruno Fontaine, qui interprète le sorcier Elias de Kelliwic’h. Chaque acteur participera à une conférence, avec photos et dédicaces, et fera part de son parcours et des anecdotes de tournage de la série.

Le festival a également prévu une vingtaine d’autres invités, venus d’horizons différents : BD, comics, doublage, littérature SF et fantastique, jeux de société…

Le programme de Popcon à Toulouse

Outre les conférences, de nombreuses activités sont organisées. Il y a par exemple un concours de cosplay, terme utilisé pour désigner des fans qui créent des costumes de leur personnage préféré. Tout au long de la Popcon, des groupes de danse de K-POP amèneront à Toulouse la pop coréenne.

Cette année, deux “escape game” sont à retrouver au manoir du Prince. Deux créateurs de jeu de société seront également présents : Jeremy Partinico (Dictopia, Yoxii) et Yoann Brognol (Révolution, Klimato). Un espace de découverte et d’initiation sera disponible.

La liste de la Popcon de Toulouse reste longue : tournois de jeux vidéos, karaokés…