Plusieurs parcs et jardins de Toulouse fermés à cause du vent

La mairie de Toulouse a décidé de fermer plusieurs parcs et jardins à cause du vent. Des rafales supérieures à 60 km/h sont en effet attendues.

La mairie de Toulouse a fermé plusieurs parcs et jardins à cause du vent, dont le jardin du Grand Rond. Crédit Photo : Didier Descouens / CC BY-SA 3.0

Leurs portes sont closes ce matin. La mairie de Toulouse a décidé de fermer plusieurs parcs et jardins de la ville rose ce mardi 20 décembre. En cause : « une alerte météo prévoyant des vents supérieurs à 60 km/h ».

Effectivement, quelques rafales sont à noter dans la Ville rose ce matin. Ce sera également le cas cette après-midi. Au total, 17 espaces verts « considérés à risque en situation de vents supérieurs à 60 km/h » ne sont donc plus accessibles au public à Toulouse en raison de la météo.

Quels espaces verts sont fermés à cause du vent ?

Voici les parcs et jardins de Toulouse concernés par cette fermeture :

Jardin Compans-Caffarelli

Jardin du Grand Rond

Jardin du Pays d’Oc

Jardin des Plantes

Jardin Royal

Jardin de la Poudrerie (Empalot – Ramier)

Parc Reynerie

Parc de Monlong

Parc Ozenne (Borderouge)

Jardin Félix Lavit (Roseraie)

Jardin Villa Mérican (Roseraie)

Parc de l’Observatoire (Roseraie)

Parc de la Boisseraie (La Terrasse)

Jardin Sacarin (La Terrasse)

Jardin Saint-Exupéry (La Terrasse)

Parc Sacré Cœur (Rangueil Pech David)

Jardin Rangueil

Quand ces parcs et jardins de Toulouse rouvriront-ils ?

Ces espaces verts fermeront durant « toute la matinée », annonce la maire de Toulouse. Leur heure et date de réouverture n’est pas encore connue. En effet, la municipalité toulousaine ne le précise pas.

Mais elle indique, toutefois : « Ces jardins seront rouverts au public quand l’alerte météo sera levée et après contrôle des équipes municipales ». Les promeneurs et habitués des parcs et jardins devront donc encore faire preuve de patience avant de profiter des espaces verts de la ville rose.