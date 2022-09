Les pitchouns font des courses de trottinettes en plein Toulouse

La deuxième édition de la Grande course des trottinettes est organisée ce samedi 24 septembre sur les allées Jules Guesde à Toulouse.

La deuxième édition de la Grande course des trottinettes est organisée ce samedi 24 septembre sur les allées Jules Guesde à Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Kuremu Sakura – Wikimedia commons

Elle fait son grand retour pour le plus grand bonheur des pitchouns. La deuxième édition de la Grande course des trottinettes a lieu ce samedi 24 septembre en plein centre-ville de Toulouse. L’événement se déroule sur les allées Jules Guesde de 9h30 à 15h30. Il est organisé en faveur de la Ligue contre le cancer.

La course de trottinettes est réservée aux enfants de 6 à 10 ans inscrits en école primaire. Pour participer à la course, ils doivent apporter leur propre trottinette. Et l’organisation leur offrira une cape de super-héros à porter durant la course. Plus de 300 enfants sont attendus sur la ligne de départ.

L’inscription est gratuite. Les participants seront accueillis dès 9h30 pour la remise des dossards. Ils auront ensuite droit à un briefing à 10 heures, une grande parade et un échauffement pour être en forme.

Tout le monde est gagnant à la Grande course de trottinettes

Les courses sont prévues à partir de 11 heures. Les remises de médailles ont lieu à 13 heures. Et comme à L’école des fans, tout le monde gagne. Chaque enfant ayant participé à la Grande course de trottinettes aura un cadeau, une médaille, et pourra garder sa cape de super-héros.

En parallèle de la course, un “Trotti village” sera proposé devant le Muséum de Toulouse. Il y aura notamment des animations pour faire patienter aussi bien les enfants que les parents. Y seront proposés des ateliers, comme le dessin ou du maquillage. Il sera aussi possible de se restaurer.