Parcoursup. Sept nouvelles formations disponibles dans l’académie de Toulouse

La plateforme d’orientation post-bac Parcoursup propose sept nouvelles formations dans l’académie de Toulouse pour la rentrée 2023. Les candidats peuvent déjà émettre leurs vœux.

© Archives JT

C’est l’heure de faire ses choix. Les quelque 640 000 lycéens de terminal et 200 000 étudiants souhaitant se réorienter peuvent formuler leurs vœux d’inscriptions pour la rentrée 2023 sur la plateforme d’orientation post-bac Parcoursup depuis mercredi 18 janvier.

Afin de valider leurs décisions, ils peuvent trouver une mine d’informations sur le site, comme la présentation des filières, les frais éventuels, les débouchés, le taux d’insertion professionnelle. En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur, qui gère la plateforme, a fourni pour cette année un effort particulier pour rendre les informations sur les différents choix plus compréhensibles et accessibles.

Des nouvelles formations sur Pacoursup dans l’académie de Toulouse

Sur le site, l’offre est riche et éclectique. Plus de 21 000 formations sont disponibles, dont 7 500 en apprentissage. Dans l’académie de Toulouse, qui rassemble les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, 634 formations sont proposées sur la plateforme Parcoursup.

Parmi elles, il y a sept nouvelles formations :

– Bac Pro numérique, au lycée Mirepoix en Ariège ;

– BTS Système numérique, au lycée de Gragnague en Haute-Garonne ;

– FCIL Conciergerie, au lycée Occitanie Toulouse en Haute-Garonne ;

– FCIL Gestion et valorisation des matériaux issus de la déconstruction, au lycée Urbain Vitry Toulouse en Haute-Garonne ;

– Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne, au Lycée Gourdon dans le Lot ;

– CAP Production et service en restauration, au lycée Mazamet dans le Tarn ;

– CAP Electricien, au lycée Rascol Albi dans le Tarn.

Les candidats peuvent s’inscrire sur Parcoursup et formuler jusqu’à dix vœux jusqu’au 9 mars. Pour cela, ils devront notamment se munir d’une adresse email, de leur identifiant national élève et du relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat.

Voici les dates clés de Parcoursup

– Depuis le 18 janvier : inscription et formulation des vœux

– 9 mars : dernier jour pour formuler des vœux

– 6 avril : dernier jour pour finaliser un dossier

– 1er juin : début de la phase d’admission principale

– 15 juin : ouverture de la phase d’admission complémentaire

– 13 juillet : fin de la phase principale