L’orchestre d’enfants Démos monte sur la scène de la Halle aux grains

Dimanche 5 juin à 16h, l’orchestre d’enfants du programme Démos donnera son concert de clôture à la Halle aux grains de Toulouse. C’est la fin d’un cycle pour une centaine d’enfants qui participe, depuis trois ans, à ce Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos).

Le programme Demos a été lancé en 2019 à Toulouse. Ici, un concert à Paris. Crédit : © Romain Bassenne

Ils sont 105 enfants issus des quartiers relevant de la politique de la Ville et des zones de revitalisation rurale. À 16h, ce dimanche 5 juin, ils donneront le dernier concert toulousain de leur orchestre Démos. Depuis la Halle aux grains, ils clôtureront ainsi un cycle de 3 ans au sein du Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos).

Sous la houlette du chef d’orchestre Christophe Mangou, les enfants de Démos interprèteront Choeur des gamins : La garde montante, un opéra de Georges Bizet extrait de Carmen. Ils joueront aussi Twenty-twenties de Sylvain Griotto. Et pour finir, La Grande Porte de Kiev de Modeste Moussorgski, extrait de Tableaux d’une exposition.

Démos, l’accès à la musique pour tous les enfants

Ce programme, lancé en 2019, s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans éloignés de l’éducation artistique et culturelle. Il leur permet alors de suivre un apprentissage gratuit de la musique et d’intégrer un orchestre d’enfants. Le projet est coordonné par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris au plan national. Ses partenaires locaux sont Toulouse Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le projet est également porté par l’Orchestre national du capitole de Toulouse. Il concerne la métropole toulousaine, Muret et Villefranche-de-Lauragais.

Les enfants ont ainsi pu découvrir les instruments et choisir celui qu’ils voulaient pratiquer. Et maintenant que ce cycle de trois ans touche à sa fin, ceux qui le souhaitent peuvent continuer leur pratique. Ils conserveront leurs instruments. Ensuite, à la rentrée 2022, une centaine de jeunes issus de la métropole et du département intégreront à leur tour Démos. Un nouveau cycle de trois ans débutera.

Les enfants de l’orchestre Démos de Toulouse donneront un tout dernier concert à Paris, le samedi 18 juin à 20h, sur la scène de la Philarmonie.

William Bernecker