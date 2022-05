Maxime Médard s’engage en politique

Le rugbyman toulousain Maxime Médard sera le suppléant de Laurence Arribagé, la candidate LR dans la troisième circonscription Haute-Garonne, lors des prochaines élections législatives.

Maxime Médard va prendre sa retraite, et s’engager en politique. Pierre Selim CC BY-SA 3.0

C’est une implication inattendue. Maxime Médard sera le suppléant de Laurence Arribagé lors des élections législatives de juin prochain. La candidate LR, qui tentera de reconquérir la 3e circonscription de la Haute-Garonne qu’elle a perdu en 2017, l’a annoncé hier sur son compte Twitter. Une publication commentée immédiatement par le joueur du Stade Toulousain : « Heureux de me lancer un nouveau défi et d’être suppléant de Laurence Arribagé. Sport-santé, innovation, énergies renouvelables : je veux aider les autres et m’engager sur des sujets qui me sont chers, comme je le fais déjà dans des assos et entreprises » a affirmé l’arrière international et finaliste de la coupe du monde 2011.

Une retraite sportive pour une carrière politique

Maxime Médard a annoncé à la fin du mois d’avril qu’il allait prendre sa retraite. A 35 ans, le sportif de haut niveau démarre un nouveau chapitre et laisse la place aux jeunes. Il a déjà investi dans plusieurs entreprises, dont la start-up de cosmétiques #bonheur, mais s’ouvre donc désormais à la politique aux côtés de l’adjointe au maire de Toulouse en charge des sports et présidente départementale du parti Les Républicains.

Maxime Médard : fidèle au Stade Toulousain

Chose rare aujourd’hui : Maxime Médard a disputé toute sa carrière de joueur professionnel au sein du même club. Avec le Stade Toulousain, l’ailier ou arrière international, aujourd’hui âgé de 35 ans, a raflé cinq boucliers de Brennus, et trois Coupe d’Europe. Il a également été champion du monde U21 en 2006.

Gabrielle Barents