Manifestation des agriculteurs : des dizaines de tracteurs envahissent le centre de Toulouse

Des dizaines de tracteurs se sont rassemblés au centre de Toulouse ce mardi 17 janvier dans le cadre de la manifestation des agriculteurs. Ces derniers dénoncent la nouvelle Politique agricole commune.

Ces tracteurs se sont rassemblés devant la cité administrative de Toulouse dans le cadre de la manifestation des agriculteurs (image d’archives) © Laëtitia Soula.

La situation n’est pas banale. Des dizaines de tracteurs se sont déplacés au centre-ville de Toulouse ce mardi 17 janvier. Ils stationnent désormais devant la cité administrative dans le quartier Compans-Caffarelli. Les conducteurs de ces véhicules se sont rassemblés à l’appel du syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne (JA 31).

Les agriculteurs manifestent à Toulouse devant la cité administrative à Compans caffarelli : déversement de fumier pic.twitter.com/BfUiqW5qIy — laursol (@laursol3) January 17, 2023

Dès huit heures du matin, plusieurs convois de tracteurs, environ une soixantaine, sont ainsi partis depuis les communes de Gragnague, Villefranche-de-Lauragais, Muret, Pibrac et Lanta. Après avoir organisé une opération escargot sur le périphérique, les agriculteurs ont ensuite rejoint le centre-ville. Quelques difficultés de circulation sont à noter dans le secteur. La Navette Aéroport et les lignes de bus L1, 14, 45, et 63 sont d’ailleurs déviées.

Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils à Toulouse ?

Les agriculteurs comptent bien se faire entendre lors de cette manifestation. S’ils ont organisé ce rassemblement, c’est pour montrer leur opposition à la nouvelle PAC (Politique agricole commune). « L’objectif est de lutter contre la modification de différents zonages (Zone Intermédiaire, MAEC, Zone Argile…) qui évitent actuellement de nombreuses et coûteuses contraintes en zones vulnérables », explique le syndicat JA 31.

Les agriculteurs du département dénoncent notamment le fait que la directive nitrate exclut leur territoire et que le tribunal administratif ait retoqué la dérogation argile à 25%. Ils déplorent par ailleurs une « enveloppe pour toutes ces mesures bien en deçà des besoins ». Les agriculteurs devraient être reçus aujourd’hui par les représentants de la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt).