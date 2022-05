Ligue 2. Les moments-clés qui ont mené le TFC au sacre

Le TFC a vécu une saison exceptionnelle en Ligue 2, avec à la clé, la première place du championnat et la remontée en Ligue 1. Retour sur les temps forts de la saison des Violets.

Le TFC est champion de France de Ligue 2 et assure sa montée en Ligue 1. (Crédit photo : twitter @toulousefc)

Ça y est. En plus de remonter en Ligue 1, seulement deux saisons après l’avoir quitté, le TFC s’est offert le luxe de remporter le titre de champion de la Ligue 2. Un titre fêté avec les supporters sur la place du Capitole de Toulouse, dimanche 8 mai. Le Journal Toulousain fait un retour sur les temps forts qui ont marqué la saison des Violets.

Un nouvel homme fort au bord du terrain

L’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, en conférence de presse, le 2 avril. Crédit photo : Toulouse Football Club/Youtube – capture d’écran

Après le raté du barrage d’accession à la Ligue 1 contre le FC Nantes, le TFC annonce un changement au bord du terrain. Exit Patrice. Garande et bienvenue à Philippe Montanier, un ancien gardien du club dans les années quatre-vingt-dix. Pour expliquer comment compte gérer l’équipe, il prend une citation de Carlo Ancelotti : « Il faut trouver le costume sur-mesure de l’effectif ».

Le show de Rhys Healey

L’attaquant anglais, Rhys Healey après avoir signé avec le Toulouse FC © TFC

L’Anglais Rhys Healey est le meilleur buteur du championnat cette saison. Il compte vingt réalisations à son actif. Totalement inconnu lors de son arrivée, en provenance de la troisième division anglaise il y a deux ans, il est devenu le chouchou du Stadium de Toulouse. Malheureusement, il s’est blessé durant le match qui a permis au TFC de monter en Ligue 1.

La chute en Coupe de France

C’est la magie de la coupe de France, avec des petites équipes qui renversent des grandes. L’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, savait que les clubs amateurs pouvaient être redoutables. “Ce n’est pas parce que c’est un club amateur que ce sera facile pour nous”, affirmait le coach en conférence de presse d’avant match. Il ne s’est pas trompé. Le club amateur de Versailles a pris le dessus sur le TFC en huitièmes de finale de coupe de France.

Une série de victoires

L’attaquant japonais du TFC Ado Onaiwu s’élève dans les airs pour ouvrir le score contre Le havre © TFC

Après une défaite contre Niort, 2 à 1, le 6 décembre, le TFC a enchaîné dix matches sans défaite en championnat. Il a chuté face à Caen 4 à 1, le 12 mars. Malgré trois résultats nuls contre Rodez, Bastia et le Paris FC. Les Violets ont ensuite enchaîné une série de sept matches sans défaite. Il y a tout de même eu un match nul face à Sochaux le 19 avril, un partout.

25 avril, Toulouse valide son retour en Ligue 1

La délivrance pour les supporters toulousains. En s’imposant face à Niort, 2 à 0, le TFC a assuré son retour en Ligue 1, lundi 25 avril, à la maison, au Stadium de Toulouse. En effet, à l’issue de la 35e journée de Ligue 2, les Violets ont cumulé 76 points. Huit de plus qu’Ajaccio, deuxième et onze de plus qu’Auxerre, troisième.