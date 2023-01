Ligue 1. Toulouse défie Auxerre, un concurrent au maintien

Le Toulouse Football Club se déplace au stade de l’Abbé Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre ce mercredi 11 janvier à 19 heures.

Photo d’illustration. Les joueurs du TFC à l’extérieur. © Toulouse Football Club

Après Ajaccio, les Violets vont affronter un autre promu de la Ligue 2. Le Toulouse Football Club se déplace au stade de l’Abbé Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre ce mercredi 11 janvier à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. La rencontre débute à 19 heures et sera diffusée sur Prime Vidéo.

Un duel de promus

Après un enchaînement de défaites avant la trêve pour la Coupe du monde, le club haut-garonnais commence l’année 2023 sur une bonne dynamique. Le TFC s’est imposé sur un score de 2-0 face à l’Athletic Club ajaccien, promu en Ligue 1 au début de cette saison. Les Violets ont ensuite dominé Lannion, de National 3, battu 1 à 7. « Ça fait du bien », lâche Philippe Montanier en conférence d’avant match. « Il faut continuer sur notre lancée. C’est le plus dur, surtout à l’extérieur. »

Les hommes de Philippe Montanier, actuellement 12e du classement du championnat, vont maintenant faire à Auxerre, un autre promu de la Ligue 2. Le club est dans la zone rouge, en 18e place. Il se bat pour éviter de retomber en deuxième division.

Toulouse n’a pas l’ascendant sur Auxerre

Les dernières oppositions entre Toulouse et Auxerre en Ligue 2 se sont soldées par des victoires des Violets. Mais pas de quoi donner l’ascendant au club de l’île du Ramier selon son entraîneur. « Tout est remis à zéro en Ligue 1. Ce n’est pas le même championnat. Ce n’est pas le même entraîneur. Et 60% de l’équipe a changé. Nous n’allons pas rencontrer le même Auxerre », estime Philippe Montanier.

Le groupe toulousain

Parmi les joueurs présents dans le groupe retenu par Philippe Montanier pour la rencontre entre le TFC et l’AJ Auxerre, figure notamment Naatan Skyttä. Ce jeune de 20 ans est de retour d’un prêt de quelques mois au club norvégien du Viking FK. Il a pu montrer un beau jeu face à Lannion et pourrait jouer ses premières minutes en Ligue 1.

« Il était un peu tendre. Ces six mois en Norvège ont musclé son jeu. Ça devient un joueur très intéressant avec son talent et sa capacité à gagner des duels », selon le coach.

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug et Guillaume Restes

Défenseurs : Logan Costa, Moussa Diarra, Warren Kamanzi, Christian Mawissa, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault et Issiaga Sylla

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, Naatan Skyttä et Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu et Rafael Ratão