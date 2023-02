Ligue 1. Le TFC domine Troyes et reste invaincu cette année

Le TFC s’est imposé face à Troyes au Stadium de Toulouse à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 ce mercredi 1er février.

Le TFC a battu Troyes, 4 à 1, en 21e journée de Ligue 1. Crédit visuel : Toulouse Football Club

Toulouse poursuit sa belle lancée. Le TFC a remporté son match face à l’Estac Troyes, 4 à 1, au Stadium de Toulouse ce mercredi 1er février à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Le club de l’île du Ramier reste ainsi invaincu depuis le début de l’année 2023.

Troyes ouvre le score face au TFC

Troyes n’a pourtant pas raté son entrée en jeu. Une passe en retrait ratée d’Anthony Rouault pour Maxime Dupé qui fauche Mama Baldé fait l’adversaire bénéficié d’un penalty. Ce dernier va lui-même tirer et ouvrir le score à la 12e minute.

La réaction toulousaine s’organise rapidement. Sur une passe de Branco van den Boomen, Thijs Dallinga égalise à la 16e minute. Le Néerlandais marque ainsi son septième but de la saison.

Sur un corner tiré par Branco van den Boomen, Farès Chaïbi dévie la trajectoire du ballon, trompant Gauthier Gallon, et donne l’avantage aux Violets à la 36e minute.

Toulouse maîtrise son sujet

Au retour des vestiaires, Troyes s’attelle surtout à la défense et Toulouse garde la possession du ballon. Et après deux passes décisives, Branco van den Boomen s’offre un but en transformant un penalty à la 55e minute de jeu.

Enfin, sur un corner tiré par la nouvelle recrue Suisse Vincent Sierro, le Japonais Ado Onaiwu marque enfin son premier but en Ligue 1 à la 88e minute. Score final : 4 à 1.

Prochain rendez-vous pour les hommes de Philippe Montanier : le PSG au Parc des Princes, samedi 4 février à 17 heures. Et comme face à Troyes, le coach du TFC devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe quasiment complet.