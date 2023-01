Mercato. Le TFC signe avec le milieu de terrain Suisse Vincent Sierro

Le TFC annonce le recrutement du milieu de terrain Suisse Vincent Sierro durant le mercato hivernal. Ce joueur d’expérience arrive en provenance de l’actuel leader de la Super League suisse.

Viencent Sierro est le nouveau milieu de terrain du TFC. Crédit photo : Toulouse Football Club

Voici la troisième recrue de l’hiver. Le milieu de terrain suisse Vincent Sierro, 27 ans, s’engage avec le TFC. Le club a annoncé la nouvelle dans l’après-midi du lundi 23 janvier. Le joueur arrive en provenance des Young Boys de Berne, les actuels leaders de la Super League, le championnat de première division suisse, avec qui il évoluait depuis 2019.

CERTAINS SONT PRÊTS À TOUT POUR VOIR LA VIE EN ROSE 🚙🔞💖 !#Mercato ✍️ pic.twitter.com/i0bFi1uGnB — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 23, 2023

« J’ai assisté au match de Coupe de France samedi au Stadium et j’ai suivi les dernières rencontres. L’équipe joue très bien au ballon et a une philosophie de jeu qui me plaît et qui correspond à mon style de jeu. Je connais le club depuis de nombreuses années : un magnifique stade, une très belle ambiance dans une très belle ville », se réjouit Vincent Sierro.

Vincent Sierro, un renfort d’expérience pour le mercato du TFC

L’arrivée de Vincent Sierro représente un renfort d’expérience pour les Violets. Il débarque sur les bords de la Garonne après trois ans et demi passés sous les couleurs des Young Boys de Berne, qu’il a défendues à 119 reprises, pour 13 buts inscrits et six passes décisives réalisées. En plus, le nouveau milieu de terrain a connu le bonheur de soulever deux titres de champion de Suisse en 2020 et en 2021, et une coupe de Suisse en 2020.

Et ce n’est pas tout. En plus des matchs de Super League, il a également joué en coupes d’Europe. Avec les Young Boys, il s’est illustré en Ligue des Champions, en Europa League, ou plus récemment en qualification d’Europa Conference League.

Le Suisse est la troisième recrue du TFC durant ce mercato. Le club haut-garonnais a déjà annoncé l’arrivée du latéral droit Norvégien Warren Kamanzi. Cet international U21 sort d’une saison de 30 matchs avec son club, dont 28 dans le championnat de première division du pays. Le Téfécé a également recruté le latéral gauche Chilien Gabriel Suazo. Depuis ses débuts comme professionnel en 2015, Gabriel a disputé 122 matchs de première division chilienne pour sept buts et dix passes.